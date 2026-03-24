In den Adern "mehr Lack als Blut" "Wir brauchen echt Hilfe" - Morlock Motors sucht dringend Mitarbeiter Aktualisiert: Vor 51 Minuten von C3 Newsroom Michael Manousakis und sein Team von "Morlock Motors" kann man auf Kabel Eins und Joyn sehen. Bild: Seven.One/Julia Feldhagen

Auf dem Schrottplatz von Morlock Motors im Westerwald soll bald noch mehr geschraubt, geschweißt und lackiert werden. Geschäftsführer Michael Manousakis sucht dringend Verstärkung für sein Team.

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Morlock Motors braucht dringend neue Leute Ob bei Fahrzeugen, Maschinen, Flugzeugen oder Militärausrüstung - auf dem Schrottplatz von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" sind Leute, die anpacken und tüfteln, immer gefragt. Aktuell will Geschäftsführer Michael Manousakis sein Team noch verstärken. Dafür hat er auf YouTube einen Bewerbungsaufruf gestartet und sucht neue Leute, die bei ihm unter anderem Original-US-Fahrzeuge auf Vordermann bringen. Es soll geschraubt, lackiert und geschweißt werden. An die Bewerber hat der Boss dabei genaue Ansprüche: "Ich brauche Schrauber. Wir brauchen echt Hilfe. Wir brauchen jemanden, der Stapler fahren kann, Mechaniker oder Spezialisten für Dieselmotoren, die diese Dinger auch überholen können."

Boss Michael will Mitarbeiter, die "keinen Heulkrampf" bekommen Und ganz genau weiß der Abenteurer und Geschäftsmann auch, wer bei ihm im Team falsch wäre: Er brauche einen Generator-Techniker, der sich wirklich auskenne "und auch vor einem Strom-Aggregat Caterpiller mit 1000 PS und 600 kW keinen Heulkrampf bekommt". Er könne sich vorstellen, dass die Arbeit bei ihnen auf dem Schrottplatz für viele "natürlich spannend" sei. "Das ist mal was anderes. Da gibt es 10.000 Leute - die sind Gärtner und haben jetzt die Idee, sie wollen Automatikgetriebe reparieren, damit sie bei uns mit ihm Team sind." Doch ihnen muss er gleich eine Absage erteilen: "Funktioniert natürlich nicht." Seine Ansage ist klar:

"Wir brauchen jemanden, der das wirklich kann, und nicht jemanden, der davon träumt! Michael Manousakis

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Ganze Folge kostenlos bei Joyn erleben Ganze Folge Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Die Morlocks auf Schatzsuche: Ein Weltkriegsgeheimnis in der Ägäis Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.10.2025 • 88 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Durch deine Adern fließt mehr Lack als Blut" Direkt an seine künftigen Mitarbeiter gerichtet, sagt er: "Wenn du meinst, du kannst wirklich schrauben, dann bist du hier bestimmt richtig." Konkret werden dann in dem YouTube-Bewerbungsaufruf unter anderem gesucht: Elektroniker:innen oder Mechatroniker:innen für Generatoren und Steuerungstechnik, Mechaniker:innen, die Erfahrung mit US-Fahrzeugen haben, sowie Lackierer:innen und Schweißer:innen. Auch das Anforderungsprofil für die Lackierer:innen zeigt, wie sich der Morlock-Motors-Boss seine neuen Mitarbeiter:innen vorstellt: "Durch deine Adern fließt mehr Lack als Blut." Die Folgen von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" siehst du kostenlos auf Joyn.

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