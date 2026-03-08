Spekulationen zu Staffel 2 Gerüchte um "Most Wanted" 2026: Sind diese Teilnehmer:innen dabei? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Maximilian Kayser Ersten Spekulationen: Wer muss vor Otto Bulletproof, Max Schradin und Joey Kelly (v. l.) fliehen? Bild: Joyn / Geisler-Fotopress / Schröer / picture alliance / nordphoto GmbH (Fotomontage)

In Kürze werden wieder Promis von drei gnadenlosen Huntern durch Deutschland gejagt. Wer genau in der zweiten Staffel "Most Wanted" flüchtet, wurde noch nicht bekanntgegeben. Nun kursieren erste Gerüchte über mögliche Kandidat:innen.

Von Paul Janke über Claudia Effenberg bis hin zu den YouTubern C-Bas und Chris von "Bullshit TV": Die Teilnehmer:innen von "Most Wanted - Wer entkommt?" waren in Staffel 1 breit gefächert. Verfolgt wurden sie von den drei Jägern Max Schradin, Otto Bulletproof und Joey Kelly. Sicher ist bereits: Die Hunter bleiben die selben. Nur die prominenten "Targets" sind noch unbekannt. Laut aktueller Gerüchte, die von der "Bild" gestreut werden, könnten zwei von ihnen bereits feststehen.

"Most Wanted" Staffel 2: Gerüchte um Jürgen Milski und Marc Eggers "Bild.de" zufolge sollen Jürgen Milski und Marc Eggers in der zweiten Staffel mit dabei sein. Ersterer ist eine echte Reality-Legende: In der ersten Staffel "Big Brother" machte sich Milski einen Namen und war auch im Anschluss in zahlreichen Fernsehshows zu sehen. Die Teilnahme an einem actionreichen Format wie "Most Wanted" wäre nun wohl eine seiner schwersten Aufgaben. Marc Eggers begann seine Karriere als Model und ist heute als Ballermann-Sänger und Social-Media-Star bekannt. Zudem besitzt er einen YouTube-Kanal mit über 500.000 Abonennt:innen, auf dem er Straßenumfragen macht. Wäre er bei "Most Wanted" Staffel 2 dabei, hätte er wohl keine Probleme, seine Community zu aktivieren und für Support zu sorgen.

Stimmung machen können beide: Marc Eggers (l.) und Jürgen Milski sollen angeblich bei "Most Wanted" dabei sein. Bild: picture alliance / nordphoto GmbH/ Geisler-Fotopress/Schröer

Darum geht es bei "Most Wanted" Letztendlich handelt es sich bis jetzt um reine Spekulationen: Es wurde noch nicht bekanntgegeben, wer die neuen Targets in der Show sein werden. Alle bestätigten Infos zu Staffel 2 findest du bei uns - welche prominenten Kandidaten und Kandidatinnen in diesem Jahr tatsächlich auf der Flucht sein werden, wird demnächst offiziell bekanntgegeben. Das Show-Konzept von "Most Wanted" ist simpel, aber extrem spannend: Promis brechen aus einem Gefängnis aus und fliehen fünf Tage lang durch Deutschland. Dabei kannst du selbst während der Jagd beiden Teams Tipps oder Hilfe geben. Der Adventure-Reality-Hit sorgt so für vollen Nervenkitzel. Lange musst du in jedem Fall nicht mehr warten: Es geht in Kürze mit Staffel 2 weiter. Ab 31. März 2026 läuft diese dienstags auf ProSieben im TV sowie auf Joyn. Bereits am 12. März 2026 startet der sogenannte Hunt quer durch Westdeutschland. Bis zum 16. März 2026 versuchen die neuen Targets, vor den Huntern zu fliehen. Wem wird es wohl gelingen?

