Makaber oder clever? "Navy CIS"-Star Brian Dietzens Wunsch: So sollte Dr. Jimmy Palmer sterben Aktualisiert: Vor 25 Minuten von Anna Tiefenbacher Könnte so Brian Dietzens Vorstellung von Dr. Jimmy Palmers Tod aussehen? Bild: CBS Television / IMAGO / Cover-Images

Brian Dietzen, der seit Beginn von "Navy CIS" die Rolle des Dr. Jimmy Palmer spielt, schreibt mittlerweile auch selbst an der Erfolgsserie mit. Für das Ableben seiner Figur hat er eine besondere Idee.

Jeder Abschied fällt schwer, aber manche Charaktere sind den Fans mit den Jahren besonders ans Herz gewachsen. Dazu gehört definitiv auch Jimmy Palmer. Zunächst nur als Nebenrolle gedacht, war er ab und an als Assistent von "Ducky" Mallard zu sehen. Heute ist er selbst leitender Gerichtsmediziner. Und genau das könnte dem Tod, den Dietzen sich für Palmer wünscht, eine besondere Bedeutung verleihen.

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"Jimmy soll an ALS sterben" ALS, die sogenannte amyotrophe Lateralsklerose, ist eine seltene Erkrankung des Nervensystems, bei der Nervenzellen im Rückenmark und Gehirn zunehmend abgebaut werden. Die Krankheit führt zu fortschreitender Muskelschwäche und letztlich zum Tod. Eric Dane, bekannt als McSteamy in "Grey's Anatomy" war an ALS erkrankt und sprach in den letzten Jahren viel in der Öffentlichkeit darüber. Anfang 2026 verstarb Dane im Alter von 54 Jahren. Während einer Podiums-Diskussion beim Monte Carlo Filmfestival 2024 verriet Dietzen, dass er sich schon lange Gedanken über seinen Serientod gemacht habe. Er habe überlegt, wie er den Abschied von Jimmy Palmer nutzen könne, um Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema zu schaffen. Statt wie im Polizeidrama üblichen dramatischen Kugelhagel könnte Jimmy also langsam an einer unheilbaren Krankheit sterben. Eine Storyline, die definitiv für Tiefe und Emotion sorgen würde.

Diese Folgen hat Brian Dietzen unter anderem geschrieben Ganze Folge Navy CIS Ducky Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.08.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das würde Jimmys ALS-Erkrankung für die Serie bedeuten Es wäre schon eine sehr starke Symbolik: Jimmy ist Experte für Medizin und den menschlichen Körper, doch einer Krankheit wie ALS gegenüber wäre selbst er machtlos. Brian Dietzen betonte in der Podiums-Diskussion, wie intensiv er sich mit der Entwicklung seiner Figur beschäftigt hat und ihr nach über 20 Jahren einen bedeutungsvollen Abschied geben möchte. Besonders bewegend wäre für ihn, den Krankheitsverlauf schrittweise zu zeigen - etwa wie Jimmy zunächst versucht, seine Symptome zu verbergen. Eine authentische Darstellung könnte zu einem der emotionalsten Abschiede der Serie werden. Ein bewegendes Gespräch über den Tod, vor allem über das Leben, führt Jimmy in der Folge "Raven", in welcher er seinem eigenen Ende ins Auge blickt, als er einem Gift ausgesetzt wird.