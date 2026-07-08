Rätselraten um Nick Torres Dramatisches "NCIS"-Staffelfinale: Wer überlebt die Schüsse? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Vock Überlebt Nick Torres (Wilmer Valderrama, rechts) das Finale der 23. Staffel? Bild: IMAGO/Capital Pictures/ Michael Yarish

Die US-Krimiserie "NCIS" hat immer wieder überraschende Wendungen parat. Auch das Finale der 23. Staffel könnte so ein überraschender Wendepunkt sein. Doch selbst Stars der Serie wie Wilmer Valderrama wissen nicht genau, wie es weitergeht. Stehen bald große Veränderungen an?

Was wird aus Nick Torres? Niemand mag Spoiler. Spoiler ruinieren die Spannung manchmal so sehr, dass man sich die gespoilerte Folge gar nicht mehr ansehen möchte. Alle "NCIS"-Fans, denen es so geht, sollten die nächsten Zeilen deshalb vielleicht nicht lesen, denn es wird ziemlich viel verraten. Andererseits aber auch nicht - es ist kompliziert. Es geht um Folgendes. Schauspieler Wilmer Valderrama, der bei "NCIS" den Special Agent Nick Torres spielt, hat mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin gesprochen und dabei auch über das Schicksal seiner Serienfigur geredet. Konkret geht es um die letzte Folge der 23. Staffel mit dem Titel "Söhne und Töchter".

Ein Cliffhanger im Staffel-Finale In dieser Folge befinden sich Agent Nick Torres und Mateo (Patrick Keleher), der Sohn von Agent Timothy McGee (Sean Murray), zusammen in einer Gasse. Plötzlich fallen Schüsse, doch Zuschauer:innen erfahren nicht mehr, wer geschossen hat, ob jemand getroffen wurde und wenn ja, wer. Das muss man als Fan der Serie erst einmal aushalten.

Das sagen die Serienmacher:innen Allerdings ergeht es den Zuschauenden hier nicht anders als den Schauspieler:innen denn selbst Wilmer Valderrama hat keine Ahnung, wie es mit seiner Figur Torres weitergeht. Deshalb habe er die Showrunner der Serie nach Torres’ Schicksal gefragt, wurde dadurch aber offenbar auch nicht schlauer. "Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir das schon herausgefunden haben", erklärt Valderrama dem "People"-Magazin und ergänzt: "Ich glaube nicht, dass wir schon eine Idee haben. Ich fragte: 'Was wollen wir damit?'. Aber ich sage Ihnen, dass jemand getroffen wird und es den Leuten vielleicht nicht gefällt."

"Ich kann nur hoffen, dass er lebend herauskommt" Das klingt erst einmal nicht sehr positiv, aber Valderrama hat so seine Theorien, warum es so kommen könnte: "Alle paar Jahre wisst ihr, dass 'NCIS' sicherstellen muss, dass ihr zuschaut. Also rütteln wir den Fernseher ein wenig und hören zu’", erklärt Valderrama dem Magazin und sagt: „Und wir hören darauf, was ihr als Fans von uns sehen wollt. Deshalb achten wir immer sehr darauf, was unsere Fans in der Show wirklich erleben wollen." Valderrama selbst weiß also auch nicht genau, was auf die Zuschauer:innen zukommt, hat aber so eine Ahnung: „Wenn Sie mich also spekulieren lassen, denke ich, dass eine große, große Umstrukturierung stattfindet. […] Wie wäre es damit? In der nächsten Saison gibt es einige große Änderungen und große Ergänzungen. Was bedeutet das für Torres? Ich kann nur hoffen, dass er lebend herauskommt."

Hinweise von Showrunner Binder Das werden Fans sicher auch hoffen und die Wahrscheinlichkeit, dass Torres überlebt, scheint auch gar nicht so gering zu sein. Zumindest, wenn man den Andeutungen von "NCIS"-Showrunner Steven D. Binder Glauben schenkt. Der sprach nämlich mit dem amerikanischen TV-Portal "TV Insider" ebenfalls über den großen Cliffhanger im Finale der 23. Staffel. Dabei bestätigte Binder: "Es wurde jemand getroffen." Allerdings verrät Binder auch: "Ich hatte in dieser Staffel, wir alle, irgendwie genug davon, Menschen zu töten. Also kann ich das ausschließen." Warum, erklärt Binder auch. „Wenn jemand tot ist, ist er tot. Es ist viel interessanter – ich denke zurück an die Zeit, als Gibbs McGee erschoss. Es macht viel mehr Spaß, wenn jemand lebt und angeschossen wurde, als wenn er tot ist. Und mit 'Spaß' meine ich 'interessant'."