In der bereits 23. Staffel von "Nacy CIS" rückt eine Figur in den Fokus, die zu Beginn der Serie nur als Nebenrolle gedacht war: Dr. Jimmy Palmer (Brian Dietzen). Dem Chefpathologen wird sogar eine ganz besondere Folge gewidmet.

Seit Beginn von " Navy CIS " 2004 spielt Brian Dietzen Jimmy Palmer. Der war zunächst noch Assistent des Chefs der Gerichtsmedizin - und eher als Nebenrolle angelegt. Heute, gut 20 Jahre später, ist Jimmy Palmer nicht nur immer noch dabei - er hat die Serie geprägt und eine treue Fanbase gewonnen. Die Produzent:innen verliehen ihm mehr Tiefe und mehr Sendezeit. Heute gehört Dr. Jimmy Palmer definitiv zum Herz der Serie. Deshalb soll er in der 23. Staffel mit einer besonderen Folge geehrt werden - wie bereits Ducky ( David McCallum ) in Staffel zehn, falls sich jemand erinnert. An die Storyline soll auch Dietzens Ehrenfolge anknüpfen.

Dietzen über die besondere Folge

Bei der Palmer-zentrierten Episode handelt es sich um die achte Folge der 23. Staffel ("Stolen Moments"). Ohne zu spoilern, hat Dietzen bereits im Vorfeld einiges über den Inhalt verraten - übrigens hat er selbst auch mitgeschrieben. Die Folge dreht sich um Künstliche Intelligenz, Fans lobten den realistischen, spannenden Umgang mit dem aktuellen Thema. Das Besondere: Die Folge fungiert gleichzeitig als eine "Ein Tag im Leben von"-Erzählung.

Im Interview mit der Branchen-Plattform "TVBrittanyF" berichtete Dietzen: "Es geht um Timing. Es geht darum, Zeit zu sparen. Die Navy CIS will einen KI-Chatbot einsetzen, um innerhalb des NCIS Zeit zu sparen. [...] Zeit hat nur dann einen Wert, wenn man sie mit einem anderen Menschen verbringt. Wenn man Zeit lediglich spart und hortet, bedeutet sie eigentlich nicht viel - es sei denn, man nutzt diese gesparte Zeit tatsächlich, um sie mit jemandem zu verbringen, der einem wichtig ist."