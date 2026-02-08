Glückliche Ehe
Als Kasie Hines in "Navy CIS" bekannt geworden: Mit dieser Filmschaffenden ist Diona Reasonover verheiratet
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
Seit 2018 ist die Schauspielerin Diona Reasonover als forensische Wissenschaftlerin Kasie Hines fester Bestandteil von "Navy CIS". Auch ihre Frau ist im Medien-Business tätig, allerdings eher hinter den Kulissen.
Hier gibt's alle 23 Staffeln der Erfolgs-Serie
Seit 2018 spielt sie in "Navy CIS"
Zunächst war sie ihre Assistentin, dann ihre Nachfolgerin: Kasie Hines musste ganz schön große Fußstapfen zu füllen, die Abby Sciuto (Pauley Perrette) hinterlassen hatte. Schlauerweise haben die Macher:innen der Serie nicht versucht, eine zweite Abby zu kreieren. Kasie ist weniger exzentrisch. Zu ihren Stärken zählt, offen über Gefühle sprechen zu können. Die Forensikerin ist auch in hektischen Situationen ein Ruhepol und schafft den Balanceakt zwischen Mitgefühl und Professionalität.
Für die Schauspielerin Diona Reasonover ist es die erste große Rolle. Zuvor war sie in der Miniserie "Clipped" mit Ashley Tisdale zu sehen, hatte Gastauftritte in "Superstore", "Grace and Frankie" und bei "2 Broke Girls".
Gewusst? In dieser Folge von "2 Broke Girls" spielt Diona Reasonover mit
"Navy CIS" liebt "Kung Fu Panda"
Seit einigen Jahren ist Diona Reasonover mit Patricia Villetto verheiratet, die hauptsächlich als Autorin für Animationsserien arbeitet - zum Beispiel "Sonic Prime" oder "Kung Fu Panda".
Die beiden scheinen sehr glücklich miteinander zu sein und zeigen das mit öffentlichen Liebeserklärungen. Zu Dionas Geburtstag schrieb Villetto ihr zum Beispiel unter einen Instagram-Post: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen absoluten Lieblingsmenschen! Sie ist liebenswert, lustig, klug, wunderschön - und die beste Skat-Partnerin, die man sich wünschen kann!"
Auch Reasonover postet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Bilder von sich und ihrer Frau.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Hochzeit mit Hindernissen
Im Podcast "Why Won’t You Date Me?" sprach Diona Reasonover offen darüber, dass ihre Hochzeit ein regelrechter "Albtraum" gewesen sei - inklusive gebrochenem Handgelenk, Sturm und dem ersten Zusammentreffen mit den Schwiegereltern. Eigentlich habe man sich eine entspannte Feier gewünscht, erzählte sie, doch schon während der Planung seien bei beiden immer wieder Tränen geflossen. Zudem verriet Reasonover, dass sie zunächst ein Abschlussballkleid als Brautkleid bestellt hatte - das am Ende nicht passte. Eine Geschichte, die zeigt: Eine perfekte Hochzeit ist keine Voraussetzung für eine glückliche Ehe.
Schau dir mehr aus dem "NCIS"-Kosmos an
Mehr entdecken
Ehre, wem Ehre gebührt
"Navy CIS"-Star Brian Dietzen gibt Vorschau auf Spezialepisode
Gerüchte um Ausstieg
"Navy CIS": Verlässt Rocky Carroll die Serie?
Kult-Status seit den 1960er-Jahren
Vor "Navy CIS": So sah David McCallum vor 63 Jahren aus
Überraschung
4 Jahre nach Serien-Ausstieg: Ellie Bishop kehrt bei "Navy CIS" zurück
Familienvater und Serienheld
"Navy CIS"-Star Brian Dietzen: Smartwatch rettet sein Leben
Jahrelang unerkannt dabei
"Navy CIS": Diese Rolle spielte Mark Harmons Sohn
Am anderen Ende der USA
Wo wird "Navy CIS" wirklich gedreht?
Sender bestätigt
Programmänderung in SAT.1: Kommen NCIS und Co. zurück?
Einer ist seit 472 Folgen dabei
"Navy CIS": Die dienstältesten Agenten