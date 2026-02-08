Glückliche Ehe Als Kasie Hines in "Navy CIS" bekannt geworden: Mit dieser Filmschaffenden ist Diona Reasonover verheiratet Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher Wen hat Diona Reasonover geheiratet? Bild: IMAGO / Capital Pictures / Instagram @dionareasonover

Seit 2018 ist die Schauspielerin Diona Reasonover als forensische Wissenschaftlerin Kasie Hines fester Bestandteil von "Navy CIS". Auch ihre Frau ist im Medien-Business tätig, allerdings eher hinter den Kulissen.

Seit 2018 spielt sie in "Navy CIS" Zunächst war sie ihre Assistentin, dann ihre Nachfolgerin: Kasie Hines musste ganz schön große Fußstapfen zu füllen, die Abby Sciuto (Pauley Perrette) hinterlassen hatte. Schlauerweise haben die Macher:innen der Serie nicht versucht, eine zweite Abby zu kreieren. Kasie ist weniger exzentrisch. Zu ihren Stärken zählt, offen über Gefühle sprechen zu können. Die Forensikerin ist auch in hektischen Situationen ein Ruhepol und schafft den Balanceakt zwischen Mitgefühl und Professionalität. Für die Schauspielerin Diona Reasonover ist es die erste große Rolle. Zuvor war sie in der Miniserie "Clipped" mit Ashley Tisdale zu sehen, hatte Gastauftritte in "Superstore", "Grace and Frankie" und bei "2 Broke Girls".

"Navy CIS" liebt "Kung Fu Panda" Seit einigen Jahren ist Diona Reasonover mit Patricia Villetto verheiratet, die hauptsächlich als Autorin für Animationsserien arbeitet - zum Beispiel "Sonic Prime" oder "Kung Fu Panda". Die beiden scheinen sehr glücklich miteinander zu sein und zeigen das mit öffentlichen Liebeserklärungen. Zu Dionas Geburtstag schrieb Villetto ihr zum Beispiel unter einen Instagram-Post: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen absoluten Lieblingsmenschen! Sie ist liebenswert, lustig, klug, wunderschön - und die beste Skat-Partnerin, die man sich wünschen kann!" Auch Reasonover postet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Bilder von sich und ihrer Frau.

