Glück im Spiel, Pech in der Liebe "Navy CIS"-Liebling Katrina Law: Zwischen Karriere und Rosenkrieg Veröffentlicht: 23.01.2026 • 13:44 Uhr von Annalena Graudenz Seit 2021 verkörpert Katrina Law in "Navy CIS" Special Agent Jessica Knight. Bild: IMAGO / Avalon.red

Auch, wenn sie erst spät zum Team gestoßen ist: Katrina Laws Figur Jessica Knight zählt zu den spannendsten und beliebtesten Rollen bei "Navy CIS". Privat hat Law in letzter Zeit jedoch weniger Glück gehabt.

Bevor Katrina Law 2021 in die Welt der Navy-Ermittler:innen wechselt, macht sie in internationalen Serienproduktionen auf sich aufmerksam. Als Mira in "Spartacus" (2010 - 2012) gewinnt sie früh eine loyale Fangemeinde, später spielt sie sechs Jahre lang in "Arrow" mit sowie im Spin-off "Legends of Tomorrow" (2016). Ihre Rollen verbinden den Mix aus Action, Drama und emotionaler Konflikte. Von Fantasy- und Superheldenproduktionen führt sie ihr Weg ins Mainstream-TV.

"Navy CIS" - Klarer Blick, scharfer Verstand Schaue alle Staffeln "Navy CIS" auf Joyn

Wechsel zu "Navy CIS" Nach Auftritten in Serien wie "Training Day", "Hawaii Five-0" und "Magnum P.I." wird sie Teil von "Navy CIS". Ihre Rolle der Jessica Knight gilt als taktisch versiert, analytisch und zugleich verletzlich. In den letzten Jahren avanciert sie so zu einer der wichtigsten Figuren des Haupt-Casts. Auch Knights Liebesleben lässt die Zuschauenden mitfiebern, als sie endlich ihr Glück mit Jimmy Palmer (Brian Dietzen) gefunden zu haben scheint - und sich dann versetzen lässt. Ihre Figur wird kurzzeitig aus der Serie geschrieben, bevor sie zur Freude der Fans zurückkehrt und wieder Teil des Teams wird.

Als Gastauftritt: Katrina Laws erster Einsatz bei "Navy CIS" Ganze Folge Navy CIS Der Feuerball Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Privatleben unter öffentlicher Beobachtung Die Karriere von Katrina Law verläuft ohne große Störungen, sie ist fast durchgehend in Serien oder Filmen zu sehen und auch ihr Privatleben scheint lange Zeit reibungslos zu verlaufen. Zumindest hält sie ihr Ehe- und Familienleben aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr Aufsehen erregt 2025 die Nachricht, dass die Schauspielerin nach zwölf Ehejahren die Scheidung von Ehemann Keith Andreen eingereicht hat. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Law "unüberbrückbare Differenzen" als Grund nennt. Sie soll das gemeinsame Sorgerecht sowie das alleinige Aufenthaltsrecht für Tochter Kinley beantragt haben.

Imitation mit künstlicher Intelligenz Während die Ehe zuvor nur selten öffentlich thematisiert wurde - der letzte gemeinsame Instagram-Post (Account: @katrinalaw) ist von Silvester 2021 - folgen im Spätsommer und Winter 2025 weitere öffentliche Auseinandersetzungen. Law hat laut Medienberichten eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner beantragt. Sie wirft ihm vor, sie mithilfe künstlicher Intelligenz in Nachrichten an ihren neuen Freund sowie Kolleg:innen zu imitieren. "Ich bestreite entschieden, dass ich irgendwelchen dieser Personen Sprachnachrichten geschickt habe. Ich glaube, dass Keith künstliche Intelligenz einsetzt, um sich als mich auszugeben, indem er Sprachaufnahmen erstellt - mit meiner Stimme und meinem Tonfall - in denen ich peinliche Dinge sage, um meinen Ruf zu ruinieren", erklärt sie dem Entertainment-Magazin "Us Weekly". Das Gericht erlässt daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen Laws Ex-Mann.