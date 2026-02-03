zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Programmänderung in SAT.1 - NCIS muss weichen: Kehrt die Serie zurück?

von Redaktion

Sean Murray tritt in "Navy CIS" als Field Agent Timothy McGee auf.

Bild: 2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Sonja Flemming

Ein Blick in das TV-Programm verrät, dass SAT.1 am Dienstagabend einiges umstellt. Fans bangen um US-Serien wie "Navy CIS" und "FBI", die fehlen. Was genau es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Der Dienstagabend steht in SAT.1 eigentlich für die US-amerikanischen Crime-Serien wie "Navy CIS", "Navy CIS: Origins", "FBI" und "FBI: Most Wanted". Aufmerksame Zuschauer:innen konnten jedoch im TV-Programm ab dem 24. Februar eine Änderung erkennen. Statt den beliebten Krimi-Serien zeigt SAT.1 am Dienstagabend bald "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" und "Spiegel TV - Reportage“. Das sorgt für Verwunderung, vor allem weil die besagten US-Serien erst am 13. Januar starteten.

Wird "NCIS" abgesetzt?

Entgegen der Sorgen widerspricht SAT.1 den Gerüchten und beruhigt die Fans. "NCIS" und Co. werden nicht eingestellt, sondern pausieren lediglich für einige Wochen. Das bestätigten die Sender-Verantwortlichen auf Nachfrage.

In SAT.1 gibt's vom 24. Februar bis 24. März immer dienstags "Ronzheimer - Wie geht’s Deutschland?". Danach laufen die US-Serien wieder am gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend.

Das erwartet dich bei "Ronzheimer"

In der Zwischenzeit übernimmt die zweite Staffel von „Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" den Sendeplatz. In fünf Folgen beschäftigt sich der Journalist mit drängenden Fragen in Deutschland. Im Einzelnen geht es in den "Ronzheimer"-Reportagen um "Bürgergeld", "Jugendkriminalität", "Bürokratie-Wahnsinn", "Migrations-Wende" und "Die rechte Mitte".

