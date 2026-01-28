Special Agent Nick Torres Wilmer Valderrama: So hat er den Sprung vom Teenie-Star zum "Navy CIS"-Schauspieler geschafft Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Vock Von "Die wilden Siebziger" zu "Navy CIS": Wilmer Valderrama ist schon lange in der Branche etabliert. Bild: Adobe Stock/Gorodenkoff/IMAGO/NurPhoto/Everett Collection

Dass man als Schauspieler Hauptdarsteller in einer Erfolgsserie wird, passiert nicht oft. Dass einem dieses Kunststück gleich zweimal gelingt, ist noch seltener. Wilmer Valderrama hat genau das geschafft: In "Die wilden Siebziger" gelang ihm der Durchbruch und seit 2016 ist er in der Erfolgsserie "Navy CIS" als Special Agent Nick Torres zu sehen. Über Valderrama gibt es aber noch mehr zu erzählen.

"Schön, dass wir endlich Zeit für einander haben", flötet Nick Torres in der Auftaktfolge zur 14. Staffel "Navy CIS" in Argentinien einer jungen Frau zu. Es sind seine ersten Worte in der Serie. Mit der "Zeit für einander" wird es dann doch nichts, denn nur wenige Augenblicke später muss sich der NCIS-Undercover-Agent gegen einen Messerangriff wehren. Aber damit ist Torres in die Serie eingeführt und der Titel der Folge erfüllt: "Neu im Team". Wilmer Valderrama ist danach Teil des "NCIS"-Universums - seine Reise als Schauspieler begann aber schon lange vorher.

Was vor "Navy CIS" geschah Aller Anfang soll bekanntlich schwer sein, bei Wilmer Valderrama liest sich der Anfang der Schauspielerei allerdings ziemlich leicht. 1998, mit 18 Jahren, hatte Valderrama sein TV-Debüt, als er eine Folge lang in der Fernsehserie "Four Corners" mitspielte. Doch schon seine zweite Rolle sollte gleich ein Volltreffer und ein weltweiter Erfolg werden. In der US-Sitcom "Die wilden Siebziger" spielte Valderrama den Fez und er sollte dieser Rolle acht Jahre und 200 Folgen lang treu bleiben.

Der Cast von "Die wilden Siebziger" (v. l.): Ashton Kutcher, Danny Masterson, Topher Grace, Mila Kunis, Wilmer Valderrama und Laura Prepon. Bild: imago images/Cinema Publishers Collection

Wilmer Valderrama als Nick Torres in "Navy CIS" Seit seinem ersten Auftritt ist viel passiert, denn Wilmer Valderrama ist auch nach zehn Jahren und fast 200 Folgen immer noch im "NCIS"-Team in Washington. Sein Einstieg hätte allerdings ein wenig leichter sein können, denn Valderrama stößt zur Serie, nachdem mit Michael Weatherly (spielte Tony DiNozzo) einer der charismatischsten Darsteller die Serie verlassen hatte. Valderrama musste also von Beginn an große Fußstapfen ausfüllen, doch die Tatsache, dass er nun schon ein Jahrzehnt dabei ist, deutet darauf hin, dass ihm das ganz gut gelungen ist.

Vielleicht ja auch deshalb, weil Valderramas Torres ein ganz anderer Typ ist, als Weatherlys DiNozzo. Während DiNozzo gerne einmal am Computer sitzt, hasst Torres Schreibtischarbeit. Auch DiNozzos Sprüche sucht man bei Torres vergeblich, er geht stattdessen lieber ins Gym und investiert in seine Muskeln, statt in seine Rhetorik. "Es wundert mich nicht, dass er Undercover-Agent geworden ist: Er war ungebunden, überzeugend und ziemlich clever. Bloß etwas labil", beschreibt seine ehemalige Ausbilderin Alex Quinn (Jennifer Esposito) Valderramas Torres in dessen Debüt-Folge.

Torres (Wilmer Valderrama, r.) ist lieber im Einsatz als am Schreibtisch: In Staffel 17 trifft Special Agent Ziva David (Cote de Pablo) als eine Art Geist aus der Vergangenheit auf den Special Agent. Und siehe da, sie ergeben ein gutes Team. Bild: IMAGO/Capital Pictures/ Michael Yarish

Lange Freundschaft mit Ashton Kutcher Wilmer Valderramas Durchbruch war zweifellos seine Rolle in "Die wilden Siebziger", aber es gab mindestens noch einen, der mit der Serie startete: Ashton Kutcher. Die beiden Schauspieler gelten auch heute noch als gute Freunde. In seinen Memoiren blickt Valderrama auf seine Freundschaft und Arbeit mit Ashton Kutcher bei den "Wilden Siebzigern" zurück: "Er und ich entwickelten bald eine freundschaftliche Rivalität, um zu sehen, wer beim ersten Take die meisten Lacher aus dem Publikum bringen konnte." Diese freundschaftliche Rivalität scheinen sich die beiden über die Serie hinaus behalten zu haben. In seiner US-Prank-Show nahm Ashton Kutcher seinen Freund und Autoliebhaber einmal auf die Schippe, als er so tat, als würde ein eifersüchtiger Mann Valderramas Auto mit einem Baseballschläger kurz und klein schlagen, weil er dachte, es sei das Auto von Kutcher.

Wilmer Valderramas (Ex-)Beziehungen Viele Menschen lernen ihren Partner oder ihre Partnerin bei der Arbeit kennen - warum sollte das bei Hollywoodstars anders sein. Und so suchte auch Wilmer Valderrama sein Liebesglück zunächst bei Kolleginnen. Sechs Jahre lang war Valderrama mit Schauspielkollegin und Sängerin Demi Lovato liiert, bis sich das Paar 2016 freundschaftlich trennte. "Das war eine unglaublich schwierige Entscheidung für uns beide, aber wir haben vor allem erkannt, dass wir als beste Freunde besser sind. Wir werden uns immer gegenseitig unterstützen", erklärten Valderrama und Lovato damals in einem gemeinsamen Statement über ihre Trennung.

Neben Lovato hatte Valderrama außerdem noch Beziehungen mit seinen Kolleginnen Mandy Moore und Lindsay Lohan sowie den Sängerinnen Avril Lavigne und Ashlee Simpson. Inzwischen scheint der Schauspieler, der zwar in den USA geboren, aber in Venezuela aufgewachsen ist, seine große Liebe gefunden zu haben: Amanda Pacheco. Mit dem US-amerikanischen Model hat Valderrama inzwischen zwei Kinder. 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Nakano Oceana zur Welt, 2025 folgte Sohn Wolf Monte. Kennengelernt hatten sich die beiden 2019, ein Jahr später verlobten sie sich. Über eine Hochzeit sagte Valderrama 2024 dem Unterhaltungsmagazin "Entertainment Tonight": "Das ist definitiv etwas, das ich mit ihr feiern möchte."