Harte Zeiten für Fans "Nord bei Nordwest": Diese Stars haben den Kult-Krimi schon verlassen Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau "Sie waren von 2014 bis 2021 in elf Fällen das Erfolgsteam bei 'Nord bei Nordwest': Polizistin Lona Vogt (Henny Reents, links), Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Arzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse). Dann verließ Reents die Reihe." Bild: NDR / Degeto / Gordon Timpen

Seit bald zwölf Jahren und 30 Fällen ermittelt Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs in "Nord bei Nordwest" im schönen (und leider fiktiven) Schwanitz. Einige liebgewonnene Wegbegleiter:innen haben die Erfolgsserie inzwischen verlassen.

Es war ein Schock: 2020, mitten in der Corona-Zeit, erklärte Henny Reents ihren Ausstieg bei der Erfolgsserie "Nord bei Nordwest". Nach sechs Jahren und elf Fällen, in denen sie im fiktiven Schwanitz als Dorfpolizistin Lona Vogt, Leiterin eines Ein-Frau-Reviers, an der Seite von Hinnerk Schönemann ermittelte und bis zu 7,2 Millionen Zuschauer:innen zu dem Erfolgsformat lockte. Das Reents zog freiwillig die Reißleine, weil sie sich neuen Aufgaben widmen wolle, sagte sie damals in Interviews. Sie habe das Gefühl, dass "meine Rolle auserzählt ist und die Entwicklung der Figur Lona Vogt abgeschlossen" sei. Henny Reents verabschiedete sich mit einem Knall: Im 11. Fall "In eigener Sache" kommt ihr Charakter Lona Vogt bei den Ermittlungen ums Leben. Henny Reents ist nicht die einzige, die die Kult-Serie im Laufe der Zeit verließ.

Sei dabei: Am 27. August um 20:15 Uhr ARD-Livestream einschalten! Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 20:15 Uhr • Nord bei Nordwest Das dritte Grab Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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Lona und Reimar Vogt: So endete ihre Zeit bei "Nord bei Nordwest" Das Schicksal von Lonas Vater Reimar war eng mit der Rolle seiner Tochter verknüpft. Der war für die weitere Handlung nicht mehr von zentraler Bedeutung. Im 13. Fall ("Conny & Maik") tauchte der ehemalige Geheimagent nach insgesamt sieben Einsätzen in Schwanitz im Januar 2021 vorerst zum letzten Mal auf. Das hatte auch damit zu tun, dass Reimar-Darsteller Peter Prager nach zwei Schlaganfällen deutlich kürzertreten musste. In der 23. Folge "Der doppelte Lothar" hatte Prager im Januar 2024 nach langer Auszeit ein Comeback. Da der Schauspieler nach den Schlaganfällen körperlich eingeschränkt war, sitzt seine Filmfigur Reimar in dieser Folge ebenfalls im Rollstuhl, trägt aber entscheidend zur Lösung des Falls bei. Ein weiterer Auftritt Pragers in "Nord bei Nordwest" scheint unwahrscheinlich. Seit 2023 sind auf allen Branchendiensten keine filmischen Aktivitäten gelistet. "Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar" war seine 167. und bisher letzte TV- oder Kinoproduktion. Seine Serientochter Henny Reents dagegen spielte seit ihrem NBNW-Ausstieg in über zehn Produktionen mit. Darunter war der Zweiteiler "Sonderlage", der leider keine Fortsetzung erhalten wird. Zuletzt sah man Reents unter anderem in der Comedyserie "Perfekt verpasst" mit Anke Engelke und Bastian Pastewka, zum fünften Mal in der Hauptrolle der Kate Linville in "Charlotte Link - Einsame Nacht" und der Miniserie "Schwarzes Gold" (beide 2025).

Lasse Myhrs Figur liebte Jule Christiansen Lasse Myhr war als Timo Karstensen in "Nord bei Nordwest" in nur zwei Folgen zu sehen. Aber er hinterließ einen bleibenden Eindruck - vor allem bei Jule Christiansen (Marleen Lohse). Denn Timo durfte das erleben, was Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) bislang vorenthalten blieb: zwei intime Nächte mit der Tierärztin. Timo tauchte 2019 in Fall Nummer acht ("Frau Irmler") als Freund und ehemaliger LKA-Kollege von Jacobs auf. Sein Comeback in der 10. Serienepisode "Ein Killer und einer halber" bescherte Timo eine zweite Nacht mit Jule - und dann den Tod. Myhr, der auch als Regisseur arbeitet, war seit seinem letzten NBNW-Gastspiel in über 30 Produktionen zu sehen, darunter (mit Henny Reents) in "Sonderlage" und auch im NBNW-Ableger "Nord bei Nordost". "Die Ermittlung", in der der 46-Jährige mitspielte, war 2026 für den Grimme-Preis nominiert.

Rainer Furch kehrte als Geist zu "Nord bei Nordwest" zurück Rainer Furch spielte siebenmal die Figur des Simon Rost. Als Leiter des Zeugenschutzprogramms brachte er seinerzeit Hauke Jacobs in Schwanitz unter. Haukes ehemaliger Chef wird in der 22. Folge "Kobold Nr. Vier" von einem Killerpärchen ermordet. In Folge 24, "Die letzte Fähre", feiert er dann ein Comeback. Er erscheint Hauke als Geist und erklärt ihm seine Situation: Hauke wurde angeschossen und liegt zwischen Leben und Tod im Koma. Eine ähnliche Rolle hatte auch Henny Reents, die als längst verstorbene Lona Vogt in dem Weihnachtsspecial "Ho Ho Ho!" (Dezember 2021) Hauke als Vision erscheint, um ihm den rechten Weg zu weisen. Rainer Furch hat sich vor allem durch Episodenrollen in bekannten Serien etabliert. So war er achtmal in immer unterschiedlichen Rollen im "Tatort" zu sehen und spielte auch in Krimiformaten wie "Stralsund", "Notruf Hafenkante" oder "SOKO München". Zuletzt hatte er Episodenhauptrollen in "Großstadtrevier" und "Die Kanzlei". All diese Stars sind beim kleinen Jubiläum der quotenstarken Reihe nicht mehr dabei. Am Donnerstag, 27. August, läuft mit "Das dritte Grab" der 30. Fall von "Nord bei Nordwest". Die Episode ist um 20.15 Uhr im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn zu sehen. Das gilt auch für Fall Nummer 31. "Bei Einbruch Mord" wird am Donnerstag, 3. September, ausgestrahlt.