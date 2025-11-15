"Nord Nord Mord"-Star "Ein Lehrer sagte, ich sei eine Missgeburt": Oliver Wnuk spricht über offen über seine Schulzeit Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Oliver Wnuk spricht offen über sein Schulzeit - über die guten und die schlechten Seiten. Bild: Imago Images / Rainer Unkel

Bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Konstanz spricht "Nord Nord Mord"-Star Oliver Wnuk über prägende Lehrer, überforderte Jugendliche und ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt – und verrät, warum der Bodensee ihn nie loslässt.

Wenn Oliver Wnuk nach Konstanz zurückkehrt, dann hat das mehr als nur sentimentale Gründe. Der "Nord Nord Mord"-Star sieht im Bodensee und seiner Heimatstadt eine Art seelischen Anker, wie er im Interview mit dem "Südkurier" sagt. Seine Schulzeit an der dortigen Geschwister-Scholl-Schule erinnert er lebhaft – und dankbar. Wnuk betont, wie prägend die Theater-AGs und deren Leitung für seinen beruflichen Weg waren: "Ohne sie hätte ich den Werdegang nie eingeschlagen." Ganz entscheidend dabei: "Das Wichtigste, das sie mitgegeben haben, war das Gespür für sozialen Zusammenhalt." Gemeinsam mit der Mentor-Stiftung arbeitet Wnuk heute an einem Projekt, das direkt an diese Werte anknüpft.

"Nord Nord Mord" am 19. November auf ZDFneo ... oder um 21:45 Uhr im Livestream auf Joyn

"Es fehlt der Jugend heute an Leichtigkeit" Wnuk sieht die heutige Jugend vor besonderen Herausforderungen. Die Nachwehen der Corona-Pandemie, die Dauerpräsenz sozialer Medien, der Druck zur Selbstfindung – all das hinterlasse Spuren. "Im Allgemeinen haben es Schüler heute nach meinem Empfinden um einiges schwieriger. [...] Es fehlt der Jugend heute an Leichtigkeit." Gerade die Vielzahl neuer Identitäten und Zugehörigkeiten könne auch verunsichern: "Früher war man Popper oder Punker, hetero oder schwul, heute stehen 74 Geschlechter zur Verfügung." Wnuk beobachtet, wie stark Peer Groups das Denken prägen – und wie brüchig der gesellschaftliche Dialog geworden sei. "Es fehlt eine gescheite Streitkultur, die es zu vermitteln gilt. Ich finde, es wird immer schlimmer, nach dem Motto: Du hast eine andere Meinung, also cancle ich dich." Seine Forderung ist klar: "Es müsste ein Unterrichtsfach geben, welches soziale Kompetenzen und Kommunikation lehrt."