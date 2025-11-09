Düstere Feiertage Vor ihrem "Tatort"-Abschied: Batic und Leitmayr sind zu Weihnachten im Einsatz Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) sind seit 35 Jahren im Dienst. Bild: BR/Hagen Keller

Batic und Leitmays ermittlen nach fast 100 Folgen nun zum vorletzten Mal. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Münchner Duo im "Tatort: Das Verlangen" zu sehen. Das ist über den Feiertags-Krimi bekannt.

Der Abschied rückt näher: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) sind an Weihnachten als "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr in ihrem vorletzten Fall zu sehen. "Das Verlangen" entstand unter der Regie von Andreas Kleinert und nach dem Drehbuch von Norbert Baumgarten und Holger Joos. Details zum Inhalt sind bereits bekannt.

Mords Schauspieler In einem traditionsreichen Münchner Theater wird Tschechows "Die Möwe" aufgeführt. Doch die Vorstellung endet in einer Katastrophe: Die junge, aufstrebende Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) bricht auf der Bühne tot zusammen. Die Kommissare Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) tauchen ein in die glitzernde, aber undurchsichtige Welt des Theaters - überzeugt davon, dass der Täter unter den Schauspielern zu finden ist. Doch dann führt ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit die Ermittler auf eine neue, unerwartete Spur. Neben Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer sind Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch, Anna Stieblich und Giulia Goldammer in der "Tatort"-Folge zu sehen. Die Folge wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.