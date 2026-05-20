Rolle wird gestrichen Exit nach 16 Jahren "Notruf Hafenkante": Privat fand Manuela Wisbeck ihr Glück mit Freundin Karen Aktualisiert: Vor 3 Minuten von C3 Newsroom Von 2009 bis 2026 bei "Notruf Hafenkante" dabei: Manuela Wisbeck Bild: imago/Horst Galuschka (bearbeitet von Redaktion)

Das Ende ihrer Zeit bei "Notruf Hafenkante" nach 16 Jahren war für Schauspielerin Manuela Wisbeck ein "Schock". Mit offenen Worten hat sie über ihre Enttäuschung gesprochen. Sie will aber positiv nach vorn blicken. An ihrer Seite steht dabei ihre große Liebe seit mehr als zehn Jahren - ihre Freundin Karen.

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Die Entscheidung kam nicht nur für die Fans der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" überraschend, sondern auch für Schauspielerin Manuela Wisbeck selbst. Anfang Mai habe sie in einem unerwarteten Anruf der Produktionsfirma erfahren, dass ihre Rolle der Krankenschwester Frauke Prinz "aus ökonomischen Gründen" auserzählt sei. So verkündete die Darstellerin ihr Serien-Aus nach 16 Jahren in einer Videobotschaft auf Instagram (Account: @manuelawisbeck). Da sie ja nur "eine Randfigur" sei, so sei es ihr gesagt worden, sei sie "sozusagen entlassen" worden. Wisbeck betonte, sie sei "wahnsinnig geschockt" gewesen. Es sei "ein Stich ins Herz". Zugleich stellte sie klar, dass die Rolle für sie weder Randfigur noch auserzählt gewesen sei. Sie habe die Entscheidung aber so hingenommen, es bleibe ihr ja nichts anderes übrig. Sie werde noch bis Juli für "Notruf Hafenkante" drehen, die Fans werden sie in der Serie also noch länger sehen. Auch auf die Zeit danach blickt sie positiv. "Eine Tür geht zu, eine andere geht auf", betonte sie.

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Das ist "Notruf Hafenkante"-Star Manuela Wisbeck Manuela Wisbeck wurde am 6. Juni 1983 in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Gleich nach der Schule zog es sie zur Schauspielerei und sie absolvierte eine Ausbildung an der staatlichen Schauspielschule "Theaterakademie Vorpommern". Bekannt wurde sie 2007 mit der RTL-Comedyserie "Böse Mädchen", in der sie Passanten vor versteckter Kamera aufs Glatteis führte. In vier Staffeln wirkte sie mit. Anschließend spielte sie unter anderem in "Siebenstein", "Doctor’s Diary", "SOKO Wismar", 2013 in Matthias Schweighöfers Komödie "Schlussmacher" und ab 2009 in "Notruf Hafenkante". Auch bei "Let’s Dance" trat Manuela Wisbeck an, schwang das Tanzbein und belegte am Ende den fünften Platz. 2023 nahm sie an der 11. Staffel von "Promi Big Brother" teil, wo sie kurz vor dem Finale ausschied. In der Sendung offenbarte Wisbeck, dass sie früher einmal auf eine Heiratsschwindlerin hereingefallen sei.

In Freundin Karen fand Manuela Wisbeck ihre große Liebe Privat ist die Schauspielerin seit über zehn Jahren mit Partnerin Karen glücklich. Die beiden lernten sich 2015 über ein Dating-Portal kennen. "Wir haben sofort Händchen gehalten und ab dem Moment war uns klar: Wir sind zusammen“, erzählte Wisbeck über ihr Kennenlernen. 2020 verriet sie in einem Interview, dass sie in einem schönen Holzhaus im norwegischen Stil in Wandlitz lebten.

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Im Februar widmete die Schauspielerin ihrer Freundin bei Instagram ein rührendes Video, in dem ihre Liebesgeschichte in einer kleinen Zeitreise mit gemeinsamen Bildern erzählt und besungen wurde. "Ich liebe dich mein Sternchen", schrieb sie dazu. Sie sei ihre beste Freundin, ihre Frau und sie wolle immer an ihrer Seite bleiben. Im vergangenen Jahr trat Manuela Wisbeck auch in der SAT.1-Sendung "Das große Promibacken" an und belegte dort den zweiten Platz. Sie musste sich nur Amira Aly geschlagen geben. Dass sie leidenschaftlich gern kocht und backt, sieht man auch auf ihrer Instagram-Seite. Dort teilt sie viele Videos mit ihren Fans -und sie nennt sich selbst auch Foodbloggerin.

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