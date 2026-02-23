"Helikopter-Mom" Heidi Klum privat: So tickt die Mama hinter den Model-Kulissen Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von Buzzwoo On & Off the Catwalk by Heidi Klum On & Off the Catwalk: Neu. Exklusiv. Nahbar. Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Abseits von Laufsteg und Kamera zeigt sich Heidi Klum von einer ganz persönlichen Seite. Im Familieninterview plaudert sie gemeinsam mit Leni und Henry über Alltag, Stolz und enge Bindung.

Heidi, die "Helikopter-Mom"? Heidi Klum ist nicht nur "Modelmama" auf der Bühne von "Germany’s Next Topmodel", sondern auch echte Mama für ihre vier Kinder. In einem gemeinsamen Interview mit ihren beiden ältesten Kindern, Leni und Henry, erzählt sie, wie Familienleben bei ihnen zuhause aussieht. Leni beschreibt ihre Mutter augenzwinkernd als "Helikopter-Mom - manchmal", während Henry ergänzt: "Mom ist eigentlich ziemlich cool und lässt mich mein eigenes Ding machen. Aber ich weiß, dass ich sie immer anrufen kann, wenn ich sie brauche."

Stolz auf ihre Kinder Die Familie hat für Heidi oberste Priorität: "Wir sind supereng. Auch wenn die Kinder inzwischen ausgezogen sind. Früher war es hier laut, jetzt ist es still. Es fällt mir schwer, sie gehen zu lassen." Besonders stolz ist sie, dass Leni und Henry bereits eigene Wege im Model- und Showbusiness gehen, auch wenn Heidi früher klaren Regeln folgte, um sie zu schützen: "Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, wollte ich immer wissen, wo sie sind und mit wem." Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit bleibt Heidi für ihre Kinder vor allem Mutter:

Für uns Kinder ist sie nicht Heidi Klum, sondern unsere Mommy. Wir lieben sie über alles. Leni und Henry

Familienmomente Beruflich und privat ist die Kommunikation eng: Die Kinder fragen oft um Rat, entscheiden dann aber selbst über ihre Schritte. Die Geschwister teilen enge Erinnerungen an die Kindheit - von Oma mit Süßigkeiten bis zu Ausflügen nach Disneyland. Henry hat sich dank Modeljobs aus seiner Schüchternheit herausentwickelt, was Leni besonders freut: "Ich bin stolz, dass er tut, was er liebt." Heidi selbst betont, dass es ihr vor allem auf den Charakter ihrer Kinder ankommt: "Ich bin immer stolz auf meinen Sohn, aber am meisten, wenn Leute sagen, wie nett er ist."