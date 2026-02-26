Das erwartet dich in Folge 2
Vivienne Westwood, Intimissimi und die InStyle Imagemaker Awards: In der 2. Folge von "On & Off the Catwalk" öffnen Heidi Klum, Leni und Henry erneut die Türen zu ihrem Leben zwischen internationaler Fashion-Szene und familiären Momenten.
"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum"
ProSieben begleitet das Supermodel und ihre Kinder rund um den Globus - exklusiv, glamourös und ganz nahbar. Dabei zeigt die Doku die Balance zwischen Weltkarriere und Familienalltag. Zwischen High Fashion und Herz. Sonntag, 1. März, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Neue Folge von "On & Off the Catwalk" am Sonntag - ab 20:15 Uhr hier im kostenlosen Livestream
Bei der Paris Fashion Week schreitet Heidi Klum in einem opulenten Boho-Brautkleid über den Laufsteg. Präzise, selbstbewusst, ikonisch. Zwischen letzten Anproben, Blitzlichtgewitter und konzentrierter Stille Backstage wird deutlich: Auch nach Jahrzehnten im Business bleibt der Catwalk für Heidi ein besonderer Ort - voller Adrenalin und Leidenschaft.
Für Gesprächsstoff bei ihren Kindern Henry und Leni sorgt das Finale der Show: Heidi küsst den Designer am Ende der Modenschau auf die Lippen - einmal, zweimal, dreimal. Tochter Leni reagiert entsetzt: "Sie hat ihn auf die Lippen geküsst. Drei Mal!" Ein Runway-Moment, der nicht nur modisch in Erinnerung bleibt.
In Los Angeles stehen Heidi und Leni Seite an Seite für Intimissimi vor der Kamera. Ein Shooting, das mehr ist als ein Job. Zwischen Styling, Lichtproben und vertrauten Blicken geht es auch um ihre besondere Mutter-Tochter-Dynamik.
Heidi Klum erinnert sich lachend: "Am schlimmsten warst du mit 16." Leni gibt zu: "Ja, ich war eine echte Rebellin." Heidi Klum ergänzt: "Ich durfte nicht in ihr Zimmer."
Heute hat sich das Blatt gewendet. "Leni ist immer die, die am Set mehr meckert als ich. Sie ist ein bisschen picky", sagt Heidi Klum schmunzelnd. Leni kontert trocken: "Totally!" Ein ehrlicher, humorvoller Einblick in eine Beziehung, die sich ständig weiterentwickelt - zwischen Kamera und Kinderzimmer.
InStyle Imagemaker Award in Bel Air
Bevor es auf den roten Teppich geht, begleitet die Kamera Henry in seinem Alltag in Los Angeles: Training am Venice Beach, Castings und Friseurbesuch. Fokussiert, diszipliniert, zielstrebig - Henry arbeitet an seinem eigenen Weg.
Beim InStyle Imagemaker Award in Bel Air steht er schließlich stilbewusst an der Seite seiner Mutter. Souverän begleitet er Heidi auf den roten Teppich, unterstützt sie und zeigt dabei selbst Präsenz. Glamour trifft Generationenwechsel - und eine Familie, die sich gegenseitig stärkt.
"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" am Sonntag, 1. März 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
