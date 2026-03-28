Der Preis des Goldes Neuer "Polizeiruf 110: Goldraub" aus Brandenburg: Raubmord in Juweliergeschäft Aktualisiert: Vor 24 Minuten von Sylvia Loth Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) und sein Karl Rogov (Frank Leo Schröder, r.) ermitteln. Bild: rbb/Christoph Assmann

Ein brutaler Überfall auf einen Juwelier mit Todesfolge erschüttert Potsdam. Schnell führt die Spur im neuesten "Polizeiruf 110" zur berüchtigten Clownsbande. Während wertvolle Goldschätze im Millionenwert verschwinden, geraten nicht nur die Täter, sondern auch die Hinterbliebenen ins Visier der Kommissare Ross und Rogov.

"Polizeiruf 110: Goldraub": Darum geht es Die zwei Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) vom deutsch-polnischen Kommissariat Swiecko ermitteln in der Landeshauptstadt. Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Potsdam gerät die "Clownsbande" in Verdacht, die vor allem im Grenzgebiet ihr Unwesen treibt. Auf der Überwachungskamera sind zwei maskierte Täter mit Clowns-Masken zu sehen, die den Inhaber des Goldschmuckgeschäfts niederschießen. Haben die Mitglieder wirklich den Juwelier Jan Michalski (Stephan Bürgi) auf dem Gewissen? Oder handelt es sich um eine geschickt falsch gelegte Fährte? Einige Ungereimtheiten deuten auf Letzteres hin. Die Ermittler werden hellhörig, da die Familie des Mordopfers einiges zu verbergen scheint.

1,5 Millionen Euro als Mord-Motiv? Die Ehefrau des Inhabers, Bettina Michalski (Deborah Kaufmann) steht unter Schock: Neben dem Verlust ihres Mannes muss sie auch den Verlust einer sehr wertvollen Schmucksammlung aus dem Potsdam-Museum verkraften. Die Schmuckstücke hatte sie erst am Morgen des Überfalls in ihre Obhut genommen. Die Goldschmiedin ist spezialisiert auf die Restauration solcher Stücke. Ausgerechnet diese Arbeiten aus dem Bestand der Familie Stolzenburg wurden nun gestohlen. Es scheint, dass die Täter es ganz genau auf diese Stücke abgesehen haben. Henrik Feldmann (Thomas Bading), Direktor des Potsdam-Museums, schätzt den Wert aller Schmuckstücke auf 1,5 Millionen Euro. Es stellt sich also die Frage: Wer hat alles von den teuren Goldstücken im Laden der Michalskis gewusst?

Sonntag, 29.03. 20:15 Uhr • Polizeiruf 110 Goldraub Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Familiäre Verstrickungen Der Einsatz eines Spürhundes soll die Untersuchung unterstützen. Denn im Juweliergeschäft wurden Blutspuren der Täter entdeckt, die sich bei ihrer Flucht verletzt haben. Der Spürhund führt die Fahnder zu einer Gartenlaube, in der sich eine weitere männliche Leiche befindet. Die Identität kann zunächst nicht geklärt werden. Darum durchforstet Kommissar Ross einige einschlägige Onlinedating-Portale. Dabei landet er einen Treffer: Der Tote heißt Matti Sobotka (Dennis Scheuermann) und lebte mit einem gewissen Dennis Berger (Theo Trebs) zusammen. Der gibt sich zwar ahnungslos, doch das Kokain und die Clowns-Masken, die die Polizei in ihrer gemeinsamen Wohnung findet, lassen Berger und seinen verstorbenen Freund sehr verdächtig erscheinen. Haben die Kommissare bereits den Täter gefunden? Der Fall bekommt einen neuen Spannungsbogen, als Ross und Rogov zufällig eine Verbindung zwischen dem toten Matti Sobotka und der Familie Michalski entdecken, die sie stutzig werden lässt …

Brutaler Überfall Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk, r.) versucht die Augenzeugin und Inhaberin eines Juweliergeschäfts, Bettina Michalski (Deborah Kaufmann, l.), zu dem Raubüberfall auf ihr Geschäft zu befragen. Bild: rbb/Christoph Assmann

Blick hinter die Kulissen Gedreht wurde der neue "Polizeiruf 110" vom 12. August bis zum 12. September 2025 im holländischen Viertel in Potsdam, in Babelsberg, im Museum Potsdam, im Park Sanssouci und weiteren Locations der brandenburgischen Landeshauptstadt. Außerdem dienten auch Teile in Königs Wusterhausen und Blankenfelde-Mahlow als Schauplatz. Am Leitmotiv "Gold" fasziniert Produzentin Heike Streich vor allem die Funktion als "Klammer für das historische, barocke Potsdam und gleichzeitig die profane Gier und Besessenheit von Menschen im Hier und Jetzt".