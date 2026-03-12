Alter Mord, neue Leiche "Polizeiruf 110" aus München: Blohm und Eden ermitteln in einem Cold Case mit krasser Wendung Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Kommissar Dennis Eden (Stephan Zinner, l.), Rechtsanwalt August Schellenberg (Tobias Moretti) und Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek, r.) versuchen, einen Cold Case aufzuklären. Bild: BR/die film gmbh/Susanne Bernhar

Zwei Tote, zwei Geständnisse: Im neuen "Polizeiruf 110: Ablass" geraten die Münchner Kommissare Blohm und Eden in ein Geflecht aus Widersprüchen, als eine längst geklärte Tat plötzlich neue Fragen aufwirft. Bei Blohm kommt der Verdacht auf, dass hinter beiden Fällen mehr steckt, als zunächst scheint.

"Polizeiruf 110: Ablass": Darum geht es Die beiden Münchner Kommissare Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Dennis Eden (Stephan Zinner) bekommen es im neuen "Polizeiruf 110" gleich mit zwei rätselhaften Mordfällen zu tun. Zuerst taucht die Leiche einer jungen Frau im Isarkanal auf, von der alle dachten, sie sei vor zwei Jahren von ihrem Mörder zerstückelt und entsorgt worden. Anschließend wird ein Fahrradfahrer in einer ruhigen Wohnstraße überfahren. Für beide Fälle gibt es Geständnisse, doch Cris Blohm entdeckt Ungereimtheiten in den Aussagen. Als dann der charismatische Rechtsanwalt August Schellenberg (Tobias Moretti) auftaucht, der die beiden vermeintlichen Mörder vertritt, wird das Rätsel immer größer. Schließlich gilt er eigentlich als Advokat der High Society.

Eine Tote mit Vorgeschichte Der Leichnam von Sonja Berling versetzt die Kommissare in Erstaunen: ein Cold Case, der jetzt wieder heiß wird. Dabei galt der Tod der jungen Frau vor zwei Jahren als gelöst. Der aus Burkina Faso stammende Flüchtling Léon Kamara (Yoli Fuller) hatte damals gestanden, die 19-jährige Sonja durch einen Drogencocktail versehentlich getötet zu haben. Anschließend habe er aus Angst, entdeckt zu werden, die Leiche zerstückelt und entsorgt. Der geständige Täter wurde wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er derzeit verbüßt. Doch nun taucht die Leiche von Sonja Berling im Isarkanal auf und wird daraufhin obduziert. Der zuständige Gerichtsmediziner stellt als mögliche Todesursache Ersticken nach vorheriger Vergewaltigung fest. Was ist also die Wahrheit? Fest steht: Kamara kann laut deutschem Strafrecht für diese Tat - auch mit neuen Erkenntnissen - kein zweites Mal belangt werden.

Kommissarin Blohm setzt auf ihren Instinkt Wollte Kamara die Tat beschönigen, um nicht wegen Mordes verurteilt zu werden? Auch wenn dies möglich ist, glaubt Kommissarin Blohm nicht daran. Schließlich hätte sein Verteidiger ihm raten müssen, sein Geständnis zurückzuziehen, da es die einzige Grundlage für seine Verurteilung war. Blohm ist sich sicher, dass hier etwas faul ist. Da der Fall offiziell abgeschlossen ist, sind ihr die Hände gebunden. Allerdings nur solange, bis ein neuer Täter in Betracht kommt …

Neue Leiche, weitere Rätsel Ein zweiter Mord hält Blohm und Eden in Atem: Der Radfahrer Kai Lorenz wurde von einem weißen Oldtimer-Porsche tödlich verletzt. Fehlende Bremsspuren am Unfallort deuten darauf hin, dass der Realschullehrer, der seine hochschwangere Ehefrau hinterlässt, absichtlich erfasst wurde. Das Auto der Familie Assauer wurde von Victor Reisinger (Shenja Lacher), einem arbeitslosen Familienvater, mitbenutzt. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Autodiebstahl. Gegenüber der Polizei ist er geständig, doch Blohm entdeckt auch bei diesem Geständnis Ungereimtheiten. Neben ihrem Kollegen Eden ist auch die Staatsanwältin von Reisingers Schuld überzeugt. Also beschließt sie, dem Anwalt des mutmaßlichen Täters, August Schellenberg, auf den Zahn zu fühlen. Der vertritt zugleich auch Kamara und Blohm ahnt zu Recht, dass da etwas nicht stimmen kann.

Blick hinter die Kulissen Für das ungleiche Ermittler-Duo Cris Blohm und Dennis Eden ist es der fünfte Fall. Ein Fall "mit viel Kopfarbeit", wie Wokalek betont. Zinner fügt hinzu: "Als Team sind wir zusammengewachsen, haben unseren eigenen Stil entwickelt, und genau das macht großen Spaß." Während Blohm ruhig, analytisch und kontrolliert ermittelt, folgt Eden eher seinem Bauchgefühl und reagiert emotionaler.