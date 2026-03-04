Vielseitiger Künstler und Familienmensch "Auf dem Nockherberg" 2026: Das ist der neue Fastenredner Stephan Zinner - und hier siehst du ihn heute im Livestream! Veröffentlicht: Vor 45 Minuten von teleschau Schauspieler Stephan Zinner ist der neue Fastenredner auf dem Münchner Nockherberg. Bild: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Stephan Zinner ist Schauspieler, Kabarettist, Musiker und Autor. Doch über allem steht für den 51-Jährigen seine Familie. Jetzt feiert er sein Debüt als Fastenredner auf dem Münchner Nockherberg, den er bereits aus einer anderen Perspektive kennt.

Der neue Fastenredner Stephan Zinner im Steckbrief: Name: Stephan Zinner

Geburtsdatum: 26. Juni 1974

Geburtsort: Trostberg

Wohnort: München

Größe: 1,84 Meter

Beziehungsstatus: verheiratet

Kinder: ein Sohn, zwei Töchter

Stephan Zinner ist ein echtes Multitalent: Als Schauspieler verkörpert er derzeit unter anderem einen Kommissar, einen Pfarrer und einen Metzger. Als Kabarettist und Musiker steht er hauptsächlich in Bayern auf der Bühne. Hin und wieder schreibt der 51-Jährige auch Bücher. In seinem aktuellen Buch "Prachtexemplar" erzählt Zinner dabei Geschichten aus seinem Leben mit Ehefrau und drei Kindern. Denn die sind sein ganzer Stolz: "Ja, ich bin ein totaler Familienmensch", erklärte der Schauspieler 2024 im Interview mit der "tz": "und hab' eine gute Truppe zu Hause".

Stephan Zinner über seinen neuen Job als Fastenredner Die "Truppe" besteht aus Zinners Ehefrau Kristin, einer Neurochirurgin, Sohn Konrad und den Töchtern Lotte und Emma. Sie halten sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Feedback zu seiner Arbeit geben sie dem Künstler allerdings schon: "Das Buch wurde von allen abgenommen", sagte Zinner im "tz"-Interview zu "Prachtexemplar". Und auch zu seinem neuen Job wird die Familie sicher eine Meinung haben: Am Mittwoch, 4. März, hält Zinner zum ersten Mal die Fastenrede auf dem Münchner Nockherberg. Die Veranstaltung wird wie immer vom BR Fernsehen übertragen und ist ab 19 Uhr auch im Livestream auf Joyn zu sehen. Auf die Frage, wie er sich auf seinen Auftritt vorbereitet, antwortete Zinner im Interview mit der teleschau: "Das ist ein stetiger Prozess aus Zeitung lesen, Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen ... - Mit der Zeit bekommst du da ein Monstermaterial zusammen." Das sei letztlich auch "die eigentliche Challenge als Redner oder Rednerin: auszuwählen, was im Endeffekt reinkommt und was nicht." Denn: "Man will am Ende ja auch einen Fluss in der Rede haben und nicht nur eine PowerPoint-Präsentation."

Sein Vater macht "quasi die Pressearbeit" Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Kabarettisten Maximilian Schafroth, hat der gebürtige Trostberger auch einen entscheidenden Vorteil: "Ich weiß, wie es oben am Nockherberg abläuft." Denn von 2006 bis 2019 verkörperte Stephan Zinner beim an die Fastenrede anschließenden Singspiel den CSU-Politiker Markus Söder. "Das ist ja eine Location, die normalerweise nicht für Theateraufführungen, Singspiele oder kabarettistische Abende genutzt wird", erklärte er im teleschau-Interview: "Da gurken extrem viele Leute von der Security rum, die Polizei ist dabei, die Politikerinnen und Politiker mit ihren eigenen Security-Leuten. Der BR ist massiv vertreten und möchte mal hier ein Interview, mal da einen Hintergrundbericht drehen ... Es ist jetzt nicht der ideale Ort, um sich vorzubereiten, aber das ist halt so."

Wenn du dich auf einen besonderen Moment vorbereitest, geht's sauber in die Hose. Stephan Zinner

Maximilian Schafroth musste für seine allzu scharfe Rede 2025 auch einige Kritik einstecken. Zinner sieht dieser Möglichkeit einigermaßen entspannt entgegen: "Ich glaube, du kannst dich nicht auf jeden Zwischenruf, auf jedes Buh-Schreien oder jeden Jubel vorbereiten", sagt er: "Der Moment ist der Moment. Wenn du dich auf einen besonderen Moment vorbereitest, geht's sauber in die Hose, denn das sind meist Emotionen und Gefühle, die kann man nicht kontrollieren." Auch die Nachberichte wird er lesen. Dafür sorgt auch wieder die eigene Familie, wie er im teleschau-Interview scherzt: "Spätestens mein Vater wird es mir sowieso erzählen. Der macht quasi die Pressearbeit."