Vielseitiger Künstler und Familienmensch
"Auf dem Nockherberg" 2026: Das ist der neue Fastenredner Stephan Zinner - und hier siehst du ihn heute im Livestream!
Veröffentlicht:von teleschau
Stephan Zinner ist Schauspieler, Kabarettist, Musiker und Autor. Doch über allem steht für den 51-Jährigen seine Familie. Jetzt feiert er sein Debüt als Fastenredner auf dem Münchner Nockherberg, den er bereits aus einer anderen Perspektive kennt.
"Die Starkbierprobe" im BR Fernsehen
Der neue Fastenredner Stephan Zinner im Steckbrief:
Name: Stephan Zinner
Geburtsdatum: 26. Juni 1974
Geburtsort: Trostberg
Wohnort: München
Größe: 1,84 Meter
Beziehungsstatus: verheiratet
Kinder: ein Sohn, zwei Töchter
Stephan Zinner ist ein echtes Multitalent: Als Schauspieler verkörpert er derzeit unter anderem einen Kommissar, einen Pfarrer und einen Metzger. Als Kabarettist und Musiker steht er hauptsächlich in Bayern auf der Bühne.
Hin und wieder schreibt der 51-Jährige auch Bücher. In seinem aktuellen Buch "Prachtexemplar" erzählt Zinner dabei Geschichten aus seinem Leben mit Ehefrau und drei Kindern. Denn die sind sein ganzer Stolz: "Ja, ich bin ein totaler Familienmensch", erklärte der Schauspieler 2024 im Interview mit der "tz": "und hab' eine gute Truppe zu Hause".
Stephan Zinner über seinen neuen Job als Fastenredner
Die "Truppe" besteht aus Zinners Ehefrau Kristin, einer Neurochirurgin, Sohn Konrad und den Töchtern Lotte und Emma. Sie halten sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Feedback zu seiner Arbeit geben sie dem Künstler allerdings schon: "Das Buch wurde von allen abgenommen", sagte Zinner im "tz"-Interview zu "Prachtexemplar".
Und auch zu seinem neuen Job wird die Familie sicher eine Meinung haben: Am Mittwoch, 4. März, hält Zinner zum ersten Mal die Fastenrede auf dem Münchner Nockherberg. Die Veranstaltung wird wie immer vom BR Fernsehen übertragen und ist ab 19 Uhr auch im Livestream auf Joyn zu sehen.
Auf die Frage, wie er sich auf seinen Auftritt vorbereitet, antwortete Zinner im Interview mit der teleschau: "Das ist ein stetiger Prozess aus Zeitung lesen, Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen ... - Mit der Zeit bekommst du da ein Monstermaterial zusammen."
Das sei letztlich auch "die eigentliche Challenge als Redner oder Rednerin: auszuwählen, was im Endeffekt reinkommt und was nicht." Denn: "Man will am Ende ja auch einen Fluss in der Rede haben und nicht nur eine PowerPoint-Präsentation."
Sein Vater macht "quasi die Pressearbeit"
Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Kabarettisten Maximilian Schafroth, hat der gebürtige Trostberger auch einen entscheidenden Vorteil: "Ich weiß, wie es oben am Nockherberg abläuft." Denn von 2006 bis 2019 verkörperte Stephan Zinner beim an die Fastenrede anschließenden Singspiel den CSU-Politiker Markus Söder.
"Das ist ja eine Location, die normalerweise nicht für Theateraufführungen, Singspiele oder kabarettistische Abende genutzt wird", erklärte er im teleschau-Interview: "Da gurken extrem viele Leute von der Security rum, die Polizei ist dabei, die Politikerinnen und Politiker mit ihren eigenen Security-Leuten. Der BR ist massiv vertreten und möchte mal hier ein Interview, mal da einen Hintergrundbericht drehen ... Es ist jetzt nicht der ideale Ort, um sich vorzubereiten, aber das ist halt so."
Wenn du dich auf einen besonderen Moment vorbereitest, geht's sauber in die Hose.
Maximilian Schafroth musste für seine allzu scharfe Rede 2025 auch einige Kritik einstecken. Zinner sieht dieser Möglichkeit einigermaßen entspannt entgegen: "Ich glaube, du kannst dich nicht auf jeden Zwischenruf, auf jedes Buh-Schreien oder jeden Jubel vorbereiten", sagt er: "Der Moment ist der Moment. Wenn du dich auf einen besonderen Moment vorbereitest, geht's sauber in die Hose, denn das sind meist Emotionen und Gefühle, die kann man nicht kontrollieren."
Auch die Nachberichte wird er lesen. Dafür sorgt auch wieder die eigene Familie, wie er im teleschau-Interview scherzt: "Spätestens mein Vater wird es mir sowieso erzählen. Der macht quasi die Pressearbeit."
Weitere Auftritte im Fernsehen und im Kino
Nach seinem Auftritt auf dem Nockherberg ist der Absolvent der Münchner Schauspielschule Zerboni übrigens bald schon wieder im Fernsehen zu sehen: Im "Polizeiruf 110: Ablass" verkörpert er abermals den Münchner Kommissar Dennis Eden an der Seite von Johanna Wokalek als Kommissarin Chris Blohm. Der Krimi läuft am Sonntag, 15. März, um 20:15 Uhr im Livestream von Das Erste bei Joyn.
Ab Freitag, 10. April, spielt Zinner dann abermals den Pfarrer Hans Reiser in der zweiten Staffel der BR-Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament", zu sehen wöchentlich, um 20:15 Uhr, ebenfalls im Livestream auf Joyn.
Am Donnerstag, 13. August, startet dann der neue Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" mit Zinner als Metzgermeister Simmerl im Kino.
Mehr entdecken
Sie gehört fest zur GNTM-Familie
Nikeata Thompson: So kam sie zu "Germany's Next Topmodel"
Emotionale Reaktionen
"In aller Freundschaft": Fans leiden mit Dr. Maria Weber
Kult-Veranstaltung
Das musst du über die Kult-Veranstaltung Nockherberg heute wissen
"Your Body, My Choice"
"Polizeiruf 110": Kommissarin Michelsen legt sich mit Abtreibungsgegnern an
Das erste Makeover der Staffel
Welches Umstyling bekommt Jill heute von Heidi Klum?
Heidi zückt schon die Schere
Das Umstyling 2026: Was bereits über das Makeover bekannt ist