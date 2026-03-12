Wegen Sportübertragungen muss "Rote Rosen" wiederholt aus dem Programm der ARD weichen. Die Serie pausiert für mehrere Tage - neue Folgen gibt es erst wieder zum Wochenstart.

"Rote Rosen" erneut nicht im TV zu sehen

Für Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" gibt es eine Programmänderung. Grund dafür sind aktuelle Sportübertragungen, die in den vergangenen Wochen immer wieder Sendeplätze der Telenovela übernommen haben. Dadurch mussten Zuschauer:innen bereits mehrfach auf neue Folgen verzichten.

Über ein Instagram-Posting informierte die Produktion die Fans über den Ausfall. Dort heißt es: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir morgen und übermorgen erneut weichen müssen."

Gleichzeitig verweist das Team auf eine Alternative für Fans: "In der ARD Mediathek könnt ihr alle Folgen jederzeit streamen. Und am Montag sind wir wieder wie gewohnt für euch da!"