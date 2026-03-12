ARD
Programmänderung: "Rote Rosen" fällt die restliche Woche aus - das ist der Grund
Veröffentlicht:von C3
Wegen Sportübertragungen muss "Rote Rosen" wiederholt aus dem Programm der ARD weichen. Die Serie pausiert für mehrere Tage - neue Folgen gibt es erst wieder zum Wochenstart.
Die neuen Folgen nicht verpassen!
"Rote Rosen" erneut nicht im TV zu sehen
Für Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" gibt es eine Programmänderung. Grund dafür sind aktuelle Sportübertragungen, die in den vergangenen Wochen immer wieder Sendeplätze der Telenovela übernommen haben. Dadurch mussten Zuschauer:innen bereits mehrfach auf neue Folgen verzichten.
Über ein Instagram-Posting informierte die Produktion die Fans über den Ausfall. Dort heißt es: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir morgen und übermorgen erneut weichen müssen."
Gleichzeitig verweist das Team auf eine Alternative für Fans: "In der ARD Mediathek könnt ihr alle Folgen jederzeit streamen. Und am Montag sind wir wieder wie gewohnt für euch da!"
Hoffnung auf kommende Folgen
Während der erneute Ausfall von "Rote Rosen" von einigen Nutzer:innen traurig aufgenommen wird, äußern sich andere in den Kommentaren deutlich kritischer. Dabei richten sich viele Stimmen vor allem gegen die aktuelle Staffel der Serie. "Der Stil der 'Roten Rosen' hat sich schon sehr verändert. Und vielleicht müsste man das ein oder andere mal wieder überdenken", schreibt etwa ein:e Nutzer:in.
Zuletzt hatte die Produktion versucht, mit Anpassungen bei Handlung und Setting neue Zielgruppen zu erreichen. Ob die kommenden Folgen der Serie bei den Fans wieder für mehr Begeisterung sorgen, dürfte sich erst in den nächsten Wochen zeigen.
