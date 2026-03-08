Sie wurde selbst zum Opfer So kämpft "Polizeiruf 110"-Star Luna Jordan gegen sexualisierte Gewalt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Gefragte Schauspielerin: Luna Jordan überzeugt in herausfordernden Rollen. Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

In "Polizeiruf 110" spielt sie eine "Pro Choice"-Aktivistin, in der ZDF-Reihe "Jenseits der Spree" ist sie regelmäßig zu sehen. Keine Frage: In der Schauspielbranche hat sich Luna Jordan längst einen Namen gemacht. Und auch ihre Mutter ist keine Unbekannte ...

"Wenn ich spiele, kann ich mich so sehr fallen lassen, dass ich alle Kameras und das Team um mich herum komplett vergesse." Luna Jordan ist 24 Jahre alt und hat sich schon längst in Kino und Fernsehen einen Namen gemacht. Vor allem, indem sie zwiespältige, traumatisierte oder engagierte Charaktere spielt. So auch in "Polizeiruf 110: Your Body, My Choice", zu sehen am 8. März im Ersten und im Livestream auf Joyn. Darin schlüpft sie in die Rolle einer Aktivistin, die Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützt. Lunas Mutter, die Österreicherin Bettina Ratschew, ist hingegen eher durch geradlinige Parts bekannt. Sie spielte von 2008 bis 2010 die taffe Geschäftsfrau Esther Hanstedt in der Telenovela "Rote Rosen". Auch in der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war die 54-Jährige wiederholt zu sehen. Zuletzt hatte sie Auftritte in der ZDF-Herzkino-Reihe "Dr. Nice".

Luna Jordan: "Mein Papa ist ein Ur-Berliner" Ihr Beruf als Schauspielerin brachte die gebürtige Wienerin Ratschew nach Berlin, wo 2001 ihre Tochter zur Welt kam. "Mein Papa ist ein Ur-Berliner, und die Stadt hat mich durch ihre Vielschichtigkeit stark geprägt", erzählte Luna Jordan 2025 in einem Interview mit dem österreichischen Magazin "Faces". Sie sei als Kind fast jedes Wochenende im Olympiastadion gewesen, um die Spiele des Fußballclubs Hertha BSC zu verfolgen. "Schöneberg ist mein Kiez und es gibt keinen anderen Ort in Berlin, an dem ich mich so wohlfühle", fügte sie hinzu. Die Vielfältigkeit der Bundeshauptstadt hat sie offenbar stark geprägt, denn Luna merkte bald, dass sie irgendwie in keine Schublade passte. Das machte ihr in ihrer Kindheit zunächst schwer zu schaffen. "Früher wollte ich immer dazugehören, weil ich nie das 'typische' Mädchen war. Ich hatte spezielle Hobbys wie Fußball und Archäologie, hatte ADHS und war nie so richtig gut in der Schule", gestand sie in "Faces".

Der "Polizeiruf 110"-Star wollte nicht mehr "krampfhaft ein Teil von etwas" sein "Irgendwann habe ich aufgehört, krampfhaft ein Teil von etwas zu sein und angefangen, mich selbst so zu akzeptieren, für das, was ich bin." Sie habe aufgehört, darüber nachzudenken, was andere Leute von ihr denken, verriet sie, "und habe einfach Dinge gewagt und gemacht. Angstfrei. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Superpower. Und ich glaube, genau diese Furchtlosigkeit hat mir so viele Türen geöffnet in meinem Leben." Bereits als Heranwachsende wirkte Luna Jordan in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit, etwa 2013 im Kurzfilm "Die Zwangsräumung". Die ersten größeren Rollen folgten 2019 im ZDF-Krimi "Kommissarin Lucas - Tote Erde" sowie in "SOKO Wien - Graues Leben". Dort wurde bereits ihr Talent für herausfordernde Parts deutlich. Zunächst als Umweltaktivistin, dann als zwielichtige Freundin eines Ermordeten überzeugte sie mit Intensität und Authentizität. Die Schauspielerei versetze sie in einen "rauschähnlichen Zustand", erklärte Luna Jordan in "Faces". "In diesem Moment bin ich einfach nur noch meine Figur und das, was ich fühle und tue, fühlt sich echt an."

Luna Jordan macht sich gegen sexualisierte Gewalt stark Besonders beeindruckend empfanden viele Zuschauer:innen ihre Vorstellung im österreichischen Film "Fuchs im Bau" im Jahr 2020. Luna Jordan schlüpfte dafür in die Rolle der androgynen Samira in einer Wiener Jugendstrafanstalt. Diese hatte ihren Vater einst ins Koma geschlagen, seitdem redet sie kein Wort mehr. Die Kritiker:innen waren begeistert. Auch in der Magenta-TV-Serie "Wild Republic" (2021) spielte sie eine jugendliche Straftäterin. Und als Stella Heffler, Tochter von Kriminalhauptkommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel), erfreut sie seit 2021 die Zuschauer:innen in der Krimiserie "Jenseits der Spree". Vergehen in der realen Welt thematisierte die junge Schauspielerin sehr prominent beim Österreichischen Filmpreis 2022. Für "Fuchs im Bau" als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, sprach sie in ihrer Dankesrede über sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch im Theater- und Filmbetrieb. Sie sei in ihrem Beruf mit gerade einmal 20 Jahren schon vielfach Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. In Bezug auf einen anwesenden, nicht namentlich genannten Regisseur appellierte sie: "Lasst uns gemeinsam das Schweigen brechen und dieses Schwein stellen. Für die Zukunft des Films und für die Freiheit der Kunst." Luna Jordan betont dabei, dass dieses Problem keineswegs auf Frauen beschränkt sei. "Meinem besten Freund ist auch kurz davor ein Übergriff passiert, mit einem Regisseur. Ich finde, es ist überhaupt nicht Geschlechtern zuzuordnen, sondern das ist einfach ein strukturelles Machtproblem", sagte sie im Januar 2023 in einem Interview mit dem ORF-Radiosender "fm4".

Luna Jordan privat: "kaltes" Hobby, Beziehungsstatus Privat hat Luna Jordan unlängst eine interessante Freizeitbeschäftigung für sich entdeckt: Eisbaden. "Es gibt kein besseres Gefühl, als aus eiskaltem Wasser kommen und den Körper so wach und durchblutet zu spüren", sagte sie im Interview mit "Faces". Auch künftig wird mit Luna Jordan auf jeden Fall zu rechnen sein. Im Januar 2026 feierte der Kinofilm "Run Me Wild" Premiere. Sie spielt darin die 19-jährige Toni, die nach einem sexuellen Übergriff schweigt und stattdessen Ablenkung im exzessiven Training im Fitnessstudio und in der Arbeit sucht. Klar ist auch, dass die ZDF-Serie "Jenseits der Spree" in eine sechste Staffel geht. Neue Folgen werden voraussichtlich im Herbst 2026 laufen. "Polizeiruf 110: Your Body, My Choice" wird am Sonntag, dem 8. März, um 20:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zeitgleich ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.