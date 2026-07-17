Erste Infos "Promi Big Brother" 2026: Unter diesem Motto steht die neue Staffel Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Anna-Maria Hock Promi Big Brother Dieser Garten ist nichts für die Zarten - "Promi Big Brother" im Herbst! Videoclip • 45 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Keller, Kanalisation, Märchenwald, Raumstation oder Rohbau - die Welt von Big Brother ist für ihre prominenten Bewohner:innen jedes Jahr eine Überraschung. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern. Jetzt gibt es erste Infos - auch das Motto der neuen Season steht fest.

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Darauf können sich die Zuschauer:innen freuen Dieses Jahr wartet eine neue Herausforderung auf die Bewohner:innen. Die Promis sollten "beeten", denn der große Bruder zeigt seinen neuen Bewohner:innen dieses Mal seinen Garten - und der ist nichts für die Zarten.

Wann läuft die neue Staffel? Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" startet diesen Herbst in SAT.1 und auf Joyn. Auch in diesem Jahr können die Zuschauer:innen auf Joyn im 24-Stunden-Livestream wieder rund um die Uhr dabei sein. Moderiert wird das Reality-Event des Jahres wieder von "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Welche Promis sind dabei? Über den diesjährigen Cast gibt es bislang noch keine Informationen. Sobald erste Details bekannt sind, erfährst du sie hier. Die Fans spekulieren aber bereits fleißig darüber, wer in der neuen Staffel dabei sein könnte.

So bereitest du dich auf die neue Staffel vor Du willst vor dem Start der neuen Season noch einmal in Erinnerung schwelgen und die vergangene Staffel ansehen? Auf Joyn stehen alle Episoden jederzeit zum Streamen bereit.

Schau dir noch einmal das Finale von 2025 an Ganze Folge Promi Big Brother Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale? Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2025 • 131 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen