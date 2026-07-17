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Wann kommt "Promi Big Brother" 2026? Alle Infos zur 14. Staffel

Aktualisiert:

von Anna-Maria Hock

Promi Big Brother

Dieser Garten ist nichts für die Zarten - "Promi Big Brother" im Herbst!

Videoclip • 45 Sek • Ab 12

"Promi Big Brother" kehrt 2026 zurück. Der große Bruder zeigt in Staffel 14 seinen neuen Bewohner:innen dieses Mal seinen Garten - und der ist nichts für die Zarten. Doch wann geht es los?

SAT.1
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13 Staffeln

Promi Big Brother

Promi Big Brother

In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.

Verfügbar auf Joyn

Dann läuft die neue Staffel von "Promi Big Brother"

Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" startet diesen Herbst in SAT.1 und auf Joyn. Sobald die konkreten Sendetermine feststehen, erfährst du sie hier.

Auch in diesem Jahr können die Zuschauer:innen auf Joyn im 24-Stunden-Livestream wieder rund um die Uhr dabei sein und das Geschehen im Haus verfolgen. Moderiert wird das Reality-Event des Jahres auch 2026 wieder von "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Bereite dich schon jetzt auf die neue Staffel vor

Du willst vor dem Start der neuen Season noch einmal in Erinnerungen schwelgen und die vergangene Staffel ansehen? Auf Joyn stehen alle Episoden jederzeit zum Streamen bereit.

Schau dir noch einmal das Finale von 2025 an

Ganze Folge
Promi Big Brother

Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?

Verfügbar auf JoynFolge vom 20.10.2025 • 131 Min • Ab 12

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