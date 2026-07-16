Erste Infos
"Promi Big Brother" 2026: Das ist das Motto der neuen Staffel
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Keller, Kanalisation, Märchenwald, Raumstation oder Rohbau - die Welt von Big Brother ist für ihre prominenten Bewohner:innen jedes Jahr eine Überraschung. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern. Jetzt gibt es erste Infos - auch das Motto der neuen Season steht fest.
Promi Big Brother
Promi Big Brother
In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.
Darauf können sich die Zuschauer:innen freuen
Dieses Jahr wartet eine neue Herausforderung auf die Bewohner:innen. Die Promis sollten "beeten", denn der große Bruder zeigt seinen neuen Bewohner:innen dieses Mal seinen Garten - und der ist nichts für die Zarten.
Wann läuft die neue Staffel?
Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" startet diesen Herbst in SAT.1 und auf Joyn. Auch in diesem Jahr können die Zuschauer:innen auf Joyn im 24-Stunden-Livestream wieder rund um die Uhr dabei sein. Moderiert wird das Reality-Event des Jahres wieder von "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen und Jochen Schropp.
Welche Promis sind dabei?
Über den diesjährigen Cast gibt es bislang noch keine Informationen. Sobald erste Details bekannt sind, erfährst du sie hier. Die Fans spekulieren aber bereits fleißig darüber, wer in der neuen Staffel dabei sein könnte.
So bereitest du dich auf die neue Staffel vor
Du willst vor dem Start der neuen Season noch einmal in Erinnerung schwelgen und die vergangene Staffel ansehen? Auf Joyn stehen alle Episoden jederzeit zum Streamen bereit.
Schau dir noch einmal das Finale von 2025 an
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