Nach Berichten über Strafbefehl
"Uncool": Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen neue Vorwürfe
Aktualisiert:von Buzzwoo
Rund um Jimi Blue Ochsenknecht sorgt erneut ein Fall nicht beglichener Rechnungen für Schlagzeilen. Beim Amtsgericht München liegt offenbar ein Strafbefehl wegen Betrugs gegen den Schauspieler vor. Jetzt äußert sich der "Promi Big Brother"-Gewinner auf Instagram.
Jimi Blue Ochsenknecht ist verärgert. Und er meldet sich persönlich zu Wort: Nachdem das Amtsgericht München einen Strafbefehl wegen Betrugs gegen den 34-Jährigen erlassen hat, reagiert der Reality-Star nun via Instagram (Account: @jimbonader). Medien hatten berichtet, es gehe um offene Restaurantrechnungen aus dem Jahr 2022. Laut seinem Anwalt sind diese jedoch längst beglichen.
Streame hier die neueste Staffel von "Promi Big Brother" 2025
Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen Medienberichte
In seiner Story betonte der Gewinner von "Promi Big Brother": "Momentan kursieren wieder mehrere Artikel von irgendwelchen Rechnungen, die ich anscheinend nicht beglichen habe", sagt er. Das stimme so nicht. "Wenn ihr schon Artikel schreibt über Sachen aus meiner Vergangenheit, dann schreibt bitte dazu, dass ich die Rechnungen beglichen habe." Dass dieser Hinweis fehle, sei "uncool". Außerdem fragt er: Wer interessiere sich überhaupt für eine längst bezahlte "1.900-Euro-Rechnung"? Stattdessen solle man lieber über das Weltgeschehen berichten.
Und hört auf, Sachen aus der Vergangenheit rauszukramen, die ich schon längst erledigt habe.
Du willst den Sieg von Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" nochmal erleben?
Hier das Finale kostenlos auf Joyn streamen!
Nach Strafbefehl: Jimi Blue Ochsenknecht will "alles richtig und besser machen"
Ursprünglich war für Montag (02. März) eine Verhandlung angesetzt. Jimi Blue hatte zunächst Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, zog diesen jedoch vor Prozessbeginn zurück. Die Folge: 80 Tagessätze in mittlerer zweistelliger Höhe. Seine Begründung:
Ich habe früher nicht alles richtig gemacht.
Er erklärte weiter: "Deswegen habe ich den Einspruch zurückgenommen, habe gesagt: Ich bin Schuld, habe mich entschuldigt, ich nehm' die Schuld auf mich, aber versuche seit letztem Jahr, alles richtig zu machen, besser zu machen."
Du willst mehr über Jimi Blue Ochsenknecht erfahren?
Spannende Einblicke zu ihm und seiner Ex Yeliz Koc findest du hier!
Er arbeite an sich - "charakterlich, beruflich und finanziell" – und betont: "Ich hab' alles abbezahlt in kürzester Zeit. Das wäre doch mal einen Artikel wert." Seine Kritik sei "nicht böse gemeint", dennoch nerve ihn die Berichterstattung.
Bereits 2025 hatte eine unbezahlte Hotelrechnung in Österreich für Schlagzeilen gesorgt. Damals wurde der Schauspieler festgenommen und später zu einer Geldstrafe verurteilt.
Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany"
Mehr entdecken
Chris spricht Klartext
Was läuft zwischen Emmy Russ und Chris Manazidis? Jetzt spricht Chris
Reality-Zoff nach dem Finale
"Null Einsicht!": Gina Beckmann rechnet mit Max und Melina ab
Reality-Liebe mit Happy End
"Forsthaus Rampensau"-Paar Carina & Chika: Jawort nach der Show
Welche Seite zeigt sie dieses Mal?
Rückblick: Die 5 heftigsten Ausraster von Emmy Russ
Aufwühlendes Finale
Das sind die Sieger der 3. Staffel
Wie ging es für ihn weiter?
Marc-Robin packt bei der Reunion aus: Vergeben oder single?
Rückblick und Resümee
Bereut Henna ihre "Forsthaus"-Zeit mit Marc Robin?
Frauenfeindliche Aussagen
Amira Aly rechnet bei der Reunion mit Marc-Robin ab!
Exklusiv nach dem Finale
Nach ihrem Gewinn: Das machen Gina Beckmann und Leon Content mit dem Preisgeld