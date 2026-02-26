zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Nach einem Bissen verliebt

"Promi Taste" 2026: Welcher Starkoch holt Melody Haase in sein Team?

Aktualisiert:

von Edwin B.

Rosin, Kumptner, Herrmann oder Raue: Wer nimmt Melody ins Team?

Bild: Joyn/Benedikt Müller

Jetzt sind die Stars dran! Bei "Promi Taste" stehen die Stars am Herd und versuchen, die Jury mit ihren Löffeln zu überzeugen. Vor allem Melody Haase verzaubert sofort. In welchem Team sie landet, bleibt vorerst streng geheim.

Die neue Staffel von "The Taste" auf Joyn

Eigentlich Reality-Star: Melody Haase überzeugt auch am Herd

In der neuen SAT.1-Show "Promi Taste" dürfen die Stars an den Herd! Tim Raue hat als Koch bereits zwei Sterne vorzuweisen, doch kann er auch mit Promi-Sternchen umgehen? Er ist zumindest sofort verliebt - in den Löffel von Reality-Star Melody Haase, die sich zuletzt bei "Kuchen oder Chaos" gegen Kader Loth durchsetzen konnte. Raue schwärmt: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's". Auch von den anderen Star-Köchen gab es Lob für ihr "Thunfisch-Lachs-Mosaik".

Neben Melody Haase kochen weitere elf Promis um die Gunst der Coaches. Die Wahl fällt schwer, denn alle scheinen ihren Job als Promi-Köch:innen sehr gut machen. Auch Alexander Herrmann zieht den Hut und erklärt:

Das haben Profiköche hier schon schlechter gemacht.

Alex Kumptner
"Promi Taste" in SAT.1: Start im April

Läuft dir das Wasser auch schon im Mund zusammen? Dann musst du nur noch ein wenig Geduld aufbringen, denn die neue Show in SAT.1 steht bereits in den Startlöchern: Am 8. April 2026 um 20:15 startet "Promi Taste" endlich. Direkt davor kannst du Stars am Backofen bewundern: Bei "Das große Promibacken" läuft derzeit die zehnte Staffel.

Promis oder Profis? Hier wird gebacken

Diese Kandidat:innen sind bei der ersten Staffel "Promi Taste" dabei

Wer überzeugt die feinen Gaumen der Coaches und der hochkarätigen Gastjuroren mit Süße, Säure, Crunch, Schmelz und einfach dem besten Geschmack und gewinnt den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck?

Eine Kostprobe von "The Taste"

Das sind die Coaches

Worum geht es bei "Promi Taste"?

In dem Promi-Spin-off von "The Taste" sollen Stars die Jury überzeugen. Wie im Original müssen hier die Stars ihre Gerichte auf Probierlöffeln servieren. Die VIPs kochen in Teams mit Profis und müssen sich durch verschiedenste Challenges behaupten.

"Promi Taste", Staffel 1, sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten? Schau jetzt die vergangene Staffel von "The Taste"

