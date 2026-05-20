Exklusives Interview "Promi Taste"-Gewinner 2026: Jochen Schropp über seine "Achterbahn der Gefühle" im Finale Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Promi Taste Die finale Entscheidung: Wer gewinnt "Promi Taste" 2026? Videoclip • 06:21 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Jochen Schropp hat es bis ins Finale von "Promi Taste" geschafft, ohne bis dahin auch nur einen goldenen Stern auf seiner Schürze zu haben. Am Ende hat er sich dennoch mit seiner spontanen Löffel-Idee durchgesetzt und im Sturm die Jury-Herzen erobert. Im Interview lässt er uns seine Gefühlswelt während des Finales blicken.

Jochen Schropp über die Zusammenarbeit mit Coach Frank Rosin Bislang kennen wir Jochen Schropp vor allem als sympathischen Moderator für Shows wie "Promi Big Brother". Doch der gelernte Schauspieler hat bereits sein Backtalent bei "Das große Promibacken" 2023 unter Beweis gestellt. Nun hat Jochen Schropp auch seine Kochkünste bei "Promi Taste" gezeigt - und gewonnen. Dort hat er sich - ganz ohne goldene Sterne - am Herd bis ins Finale gezaubert und zum Schluss der ersten Staffel der Promi-Ausgabe der SAT.1-Erfolgsshow "The Taste" eine krasse Aufholjagd gestartet. Dabei sah es gerade in den ersten Folgen nicht danach aus, als wären Coach Frank Rosin und Jochen Schropp ein Dreamteam. In der letzten Folge 7, dem großen "Promi Taste"-Finale 2026 setzte sich Jochen Schropp in allen drei Runden gegen die harte Konkurrenz durch und sammelte im letzten Moment doch noch gleich alle goldenen Sterne der Jury ein und holte sich damit den Sieg. Wir haben den sympathischen Hessen exklusiv dazu befragt, wie er sich während dieser letzten "Promi Taste"-Reise gefühlt hat. Joyn: Die Zusammenarbeit mit Team-Coach Frank Rosin war eine Achterbahn der Gefühle. Im Nachhinein betrachtet: Wie siehst du eure Zusammenarbeit mit etwas Abstand, ohne den Stress des Moments? Jochen: Frank und ich sind beide starke Charaktere. Dass wir uns angenähert haben und aufeinander zugegangen sind, hat mir gezeigt, dass Menschen, die sehr unterschiedlich sind, eine gemeinsame Sprache finden können.

Joyn: Hast du seit "Promi Taste" Frank nochmal privat nach Kochtipps gefragt? Jochen: Ich brauchte nach "Promi Taste" erstmal eine Kochpause und hab mich lieber bekochen lassen. Joyn: Wie sehr hast du im Finale daran geglaubt, nach der ersten Aufgabe weiterzukommen? Jochen: Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Ich weiß, dass ich ein guter Koch bin und doch habe ich während der Wettbewerbs immer wieder an mir gezweifelt, weil ich unter Zeitdruck oder wenn ich nicht auf meine Intuition gehört habe, auch mal einen Löffel abgeliefert habe, der nicht meinen Ansprüchen genügte. Umso schöner war es, dass mein Finallöffel, der von Herzen kam, auch die Gaumen der Jury erreicht hat. Joyn: Wie sehr haben dich Franks Tränen in Runde 2 überrascht, als Gastjurorin Elif Oskan euren Löffel am besten bewertet hat? Jochen:In "Promi Taste" stecken viele Emotionen. Für einen leckeren Löffel belohnt zu werden setzt viele Emotionen frei.

Franks Tränen zeigen, dass er mit ganz viel Herz dabei ist. Jochen Schropp

Besondere Videobotschaft für Jochen Schropp In der letzten Runde drei gab es für die letzten drei Finalist:innen bei "Promi Taste" 2026 eine Überraschung, an die zugleich die letzte Aufgabe geknüpft war: Videobotschaften von drei Personen, die jeweils Jeanette Biedermann, Kathrin Menzinger und Jochen Schropp nahestehen. Hier wurde es sehr emotional. Für Jochen verfasste Schauspielfreundin Birthe Wolter, von deren Sohn Jochen Patenonkel ist, einen Gruß.

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Joyn: Wie sehr hat dich Birthe Wolters Videobotschaft berührt, wie sehr hat sie dich überrascht? Jochen: Birthe ist mein Herzensmensch! Ich liebe sie über alles und ihre Botschaft hat mir nicht nur wahnsinnig viel Kraft gegeben, sondern mich auch darauf besinnen lassen, einen Finallöffel zu kochen, der ihr am meisten Freude machen würde. Joyn: Und: Was wird sie bei eurem Wiedersehen für dich kochen? Was würdest du dir hier von ihr wünschen? Jochen: Birthes Marillenknödel sind unschlagbar.

Sie könnte für mich aber auch einfach nur einen Tee kochen, und ich wäre glücklich! Jochen Schropp über Birthe Wolter

Joyn: Was war dein Originalplan für den letzten Löffel, bevor dich Birthe mit der Videobotschaft zum Sieglöffel inspiriert hat? Jochen: Frank hatte mir dazu geraten ein Filet zu braten, mit einer tollen Soße und leckeren Beilagen. Vielleicht hätte das mehr Kochtechnik bewiesen, doch ich bin froh, dass ich meinem Herzen gefolgt bin. Joyn: Als dein persönlicher "Birthe-Löffel" bewertet wurde: Wie gerührt warst du? Was ging dir durch den Kopf? Jochen: Da ich während des Kochens absolut im Zeitstress war und beim Anrichten ins Straucheln kam, war ich vollkommen perplex und dennoch überglücklich, dass ich mit meiner Komposition überzeugen konnte.

"Promi Taste"-Finale verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Promi Taste Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und Freude Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 143 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Joyn: Du warst im Finale der einzige Starkoch ohne goldene Sterne: Wie sehr hast du vorm Finale an deinen Sieg geglaubt? Jochen: Mein Motto war "Einfach weiterkämpfen!". Ich wollte mich nicht vergleichen und habe mein Ding durchgezogen. Am Ende gleich vier goldene Sterne zu bekommen, war ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte eher Sorge, wie das Publikum auf meinen Sieg reagiert, da ich ohne Sterne im Finale war. Mich haben schon unglaublich viele Glückwunsch-Nachrichten erreicht, was mich sehr berührt. Danke dafür! Joyn: Würdest du eine "Promi Taste"-Teilnahme im Freundeskreis empfehlen? Jochen: Mich haben bereits einige Kolleg:innen kontaktiert, die in der 2. Staffel dabei sein sollen. Ich habe gesagt:

Wenn ihr starke Nerven und Spaß am kochen habt, sagt auf jeden Fall zu! Jochen Schropp

Das macht Jochen Schropp mit der Gewinnsumme Wie bei "Das große Promibacken" dürfen die Promis ihre Gewinnsumme einem karitativen Zweck zuführen. Jochen Schropp hat sich für seine Gewinnsumme von 10.000 Euro für das Jugendnetzwerk Lambda e.V. entscheiden. Der Verein setzt sich für die Belange von queeren Jugendlichen ein. Wie er selbst sagt, hätte auch Jochen Schropp sich in seiner Jugend ein solches Netzwerk gewünscht, das ihn unterstützt.

Mit Jochen Schropp um den Sieg im "Promi Taste"-Finale gekämpft haben Kathrin Menzinger

Jeanette Biedermann

Jenny Elvers

Elmar Paulke

Ben Blümel