Nach einem Bissen verliebt "Promi Taste"-Jury ist von Melody Haase begeistert: Wer holt sie in sein Team? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Rosin, Kumptner, Herrmann oder Raue: Wer nimmt Melody ins Team? Bild: Joyn/Benedikt Müller

Jetzt sind die Stars dran! Bei "Promi Taste" stehen die Stars am Herd und versuchen, die Jury mit ihren Löffeln zu überzeugen. Vor allem Melody Haase verzaubert sofort. In welchem Team sie landet, bleibt vorerst streng geheim.

Die neue Staffel von "The Taste" auf Joyn Alle ganzen Folgen kostenlos streamen

Eigentlich Reality-Star: Melody Haase überzeugt auch am Herd In der neuen SAT.1-Show "Promi Taste" dürfen die Stars an den Herd! Tim Raue hat als Koch bereits zwei Sterne vorzuweisen, doch kann er auch mit Promi-Sternchen umgehen? Er ist zumindest sofort verliebt - in den Löffel von Reality-Star Melody Haase, die sich zuletzt bei "Kuchen oder Chaos" gegen Kader Loth durchsetzen konnte. Raue schwärmt: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's". Auch von den anderen Star-Köchen gab es Lob für ihr "Thunfisch-Lachs-Mosaik". Neben Melody Haase kochen weitere elf Promis um die Gunst der Coaches. Die Wahl fällt schwer, denn alle scheinen ihren Job als Promi-Köch:innen sehr gut machen. Auch Alexander Herrmann zieht den Hut und erklärt:

Das haben Profiköche hier schon schlechter gemacht. Alex Kumptner

"Promi Taste" in SAT.1: Start im April Läuft dir das Wasser auch schon im Mund zusammen? Dann musst du nur noch ein wenig Geduld aufbringen, denn die neue Show in SAT.1 steht bereits in den Startlöchern: Am 8. April 2026 um 20:15 startet "Promi Taste" endlich. Direkt davor kannst du Stars am Backofen bewundern: Bei "Das große Promibacken" läuft derzeit die zehnte Staffel.

Diese Kandidat:innen sind bei der ersten Staffel "Promi Taste" dabei Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann

Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Reality-Star und Sängerin Melody Haase

Schauspielerin Jenny Elvers

Profitänzerin Kathrin Metzinger

Sport-Kommentator Elmar Paulke

Schauspieler Andreas Hoppe

"Tagesschau"-Legende Jan Hofer

Comedian Simon Pearce

Video-Creator Paul Cooks

Moderator und Sänger Ben Blümel

Schauspieler und Moderator Jochen Schropp Wer überzeugt die feinen Gaumen der Coaches und der hochkarätigen Gastjuroren mit Süße, Säure, Crunch, Schmelz und einfach dem besten Geschmack und gewinnt den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck?

Eine Kostprobe von "The Taste" Videoclip The Taste Mit Sachertorte und Toast Hawaii in die nächste Runde? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 10:38 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Das sind die Coaches Alexander Herrmann

Frank Rosin

Alex Kumptner

Tim Raue

Worum geht es bei "Promi Taste"? In dem Promi-Spin-off von "The Taste" sollen Stars die Jury überzeugen. Wie im Original müssen hier die Stars ihre Gerichte auf Probierlöffeln servieren. Die VIPs kochen in Teams mit Profis und müssen sich durch verschiedenste Challenges behaupten. "Promi Taste", Staffel 1, sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.