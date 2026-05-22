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Neue Promis am Herd

Staffel 2 bestätigt: "Promi Taste" geht 2027 weiter - mit diesen Kandidat:innen

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

Promi Taste

Die finale Entscheidung: Wer gewinnt "Promi Taste" 2026?

Videoclip • 06:21 Min • Ab 6

Kaum ist das Finale der ersten Staffel von "Promi Taste" vorbei, wird auch schon offiziell verkündet, welche Stars in Staffel 2 im kommenden Jahr die Kochlöffel schwingen werden.

Wer folgt Jochen Schropp als Gewinner von "Promi Taste" im kommenden Jahr nach? Das wissen wir natürlich noch nicht. Dafür aber, welche Kandidat:innen in Staffel 2 der SAT.1-Show  antreten werden.

Finale verpasst? Folge 7 von "Promi Taste" jetzt auf Joyn streamen

Ganze Folge
Promi Taste

Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und Freude

Verfügbar auf JoynFolge vom 20.05.2026 • 143 Min • Ab 6

Diese 12 Promis stehen 2027 am Herd

Nach "Promi Taste" ist vor "Promi Taste": 2027 treten diese zwölf Promis an, um zu zeigen, was sie am Herd können und auf den Löffel bringen:

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Wer überrascht mit echten Kochkünsten? Wer überzeugt mit Süße, Säure, Schmelz, Crunch und einfach dem besten Geschmack? Und wer kocht mit welchem Starkoch? Bis diese Fragen beantwortet werden können, müssen sich Fans der Show noch etwas gedulden.

Um die Wartezeit etwas zu versüßen, gibt es ab 27. Mai neue Folgen von "Das große Backen - Die Profis". Hier zeigen gelernte Konditor:innen, wie das große Handwerk der Patisserie wirklich funktioniert.

"Das große Backen - Die Profis": Ab 27. Mai immer mittwochs, 20:15 Uhr, im SAT.1-Livestream auf Joyn

Mittwoch, 27.05. 20:15 Uhr • Das große Backen - Die Profis

Folge 1

Verfügbar auf Joyn170 Min • Ab 12

Staffel 2 von "Promi Taste" 2027: Coaches und Moderation

Bislang stehen als Coaches altbekannte Gesichter aus dem "The Taste"-Kosmos fest. Wieder dabei: Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin. Sie buhlen bei der Blindverkostung um die besten Löffel für ihre Teams und stellen sich dann mit ihren Promis den feinen Gaumen hochkarätiger Gastjuror:innen. Moderiert wird auch die neue Staffel von Angelina Kirsch.

Die volle Packung "The Taste" auf Joyn

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