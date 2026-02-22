Tränen-Geständnis in Thailand
Das Calantha-Drama: Silvia Wollny enthüllt bei "Promis unter Palmen" den wahren Grund für Püppis Adoption
Veröffentlicht:von Lena Maier
Man kennt sie als laute und resolute Matriarchin, doch bei "Promis unter Palmen" zeigt Silvia Wollny ihre verletzlichste Seite. Im Gespräch mit Maurice bricht sie in Tränen aus und lüftet das Geheimnis um die Adoption ihrer Enkelin Püppi.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die Villa bei "Promis unter Palmen" ist nicht nur ein Ort für laute Streitereien und harte Wettkämpfe, sondern auch für überraschend leise und emotionale Momente. Einen solchen Gänsehaut-Augenblick lieferte jetzt Silvia Wollny, als sie im Gespräch mit Maurice Dziwak über eines der privatesten Themen überhaupt sprach: ihre zerrüttete Beziehung zu ihrer Tochter Calantha.
Vom Schlaganfall zum Familien-Drama: So kam es zur Beichte
Es beginnt mit einer harmlosen Frage von Maurice, der sich nach Silvias früherem Schlaganfall erkundigt und wissen will, was den Stress ausgelöst hat. Silvias Antwort ist zunächst vage: "Das war das, wo das mit der Kleinen kam, weißte?" Als Maurice nachhakt, bricht es aus dem Familienoberhaupt heraus und die Fassade der starken Löwenmama zerbröckelt.
Unter Tränen: "Sie behauptet, ich hätte ihr das Kind geklaut"
Als auch Anouschka Renzi dazukommt und wissen will, warum sie ihre Enkelin adoptiert hat, kann Silvia die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ihre Version der Geschichte ist dramatisch: "Weil sie es nicht haben wollte."
Der öffentliche Streit mit ihrer Tochter Calantha, der seit langem im Netz tobt, lastet schwer auf ihr. Unter Tränen enthüllt sie das Ausmaß der Vorwürfe: "Und jetzt geht sie hin und behauptet, ich hätte ihr das Kind geklaut. Aber alles öffentlich. Und erzählt im Netz, Silvia hat dies und das und jenes, und sie machts nur wegen Geld!"
Eine Versöhnung scheint für sie ausgeschlossen. Auf die Frage von Maurice, ob sich das noch legen wird, schüttelt sie vehement den Kopf. Im Interviewzimmer wird sie noch deutlicher:
Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen, nie mehr!
Du willst die ganze emotionale Beichte von Silvia Wollny hören und wissen, wie Maurice und Anouschka auf diese herzzerreißende Geschichte reagieren? Jetzt Folge 2 kostenlos auf Joyn ansehen oder am 23. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.
Die rührenden Szenen und die ganze Wahrheit siehst du in Folge 2
Jetzt kostenlos streamen
Preview bei Joyn PLUS+
Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge bei Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.
Du möchtest einen Vorsprung?
Folge 3 jetzt bereits als Preview auf Joyn
