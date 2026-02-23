Zweiter Exit "Promis unter Palmen": Diese Kandidatin ist in Folge 2 raus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Showdown bei Exit-Zeremonie: Geht der Plan auf? Videoclip • 10:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die zweite Team-Challenge bei "Promis unter Palmen" hatte es in sich und forderte Konsequenzen. Nach einer bitteren Niederlage und einem eiskalten Plan von Teamkapitänin Dilara musste eine der umstrittensten Kandidatinnen der Staffel ihre Koffer packen.

Das zweite Teamspiel bei "Promis unter Palmen" 2026 war an Dramatik kaum zu überbieten. Nicht nur wurde es vom schockierenden Blut-Unfall von Silvia Wollny überschattet, es entschied auch, wer als Nächstes um den Verbleib in der Villa zittern muss. Für das Verlierer-Team rund um Kapitänin Dilara Kruse war die Party nach dem Spiel vorbei und es ging ums nackte Überleben in der Show.

Dilaras eiskalter Plan: Diese beiden standen zur Wahl Schon bei der Team-Wahl hatte Kapitänin Dilara einen Plan gefasst: Sollte ihr Team verlieren, wollte sie Edith Stehfest nominieren. Gesagt, getan. Nach der Niederlage von Team Orange musste sie zwei Promis auf die Abschussliste setzen. Ihre Wahl fiel auf Maurice Dziwak und, wie von Anfang an geplant, auf Edith Stehfest. Damit lag das Schicksal in den Händen des Sieger-Teams.

Die Entscheidung ist gefallen Die Abstimmung wurde zu einer klaren Abrechnung. Während ihr Ex-Mann Eric Stehfest überraschenderweise für Maurice stimmte, war sich der Rest des Sieger-Teams einig: Franziska Temme, Silvia Wollny, Kevin Wolter, Gina-Lisa Lohfink und Anouschka Renzi gaben ihre Stimme allesamt Edith. Mit einem eindeutigen Ergebnis von 5 zu 1 Stimmen musste Edith Stehfest die Villa verlassen. Ihr ständiger Zoff mit Eric und die negative Stimmung, die sie nach Meinung der anderen verbreitete, wurden ihr am Ende zum Verhängnis. Warum war sich die Gruppe so einig? Wie hat Edith auf den Rauswurf reagiert? Und welche Rolle spielte ihr Ex-Mann Eric bei der Entscheidung wirklich? Die ganze Zitterpartie und die knallharte Abstimmung siehst du in der zweiten Folge von "Promis unter Palmen" jetzt kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

Du willst wissen, wie es zum Rauswurf von Edith kam? Hier Folge 2 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer Kontrolle Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.02.2026 • 102 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Preview bei Joyn PLUS+ Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge bei Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.