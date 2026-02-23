Nach Fremdgeh-Zoff Alkohol-Stress Endgültiger Bruch bei "Promis unter Palmen"? Erics brutale Ansage an Edith Stehfest: "Es gibt kein uns!" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Ehe-Aus: "Es gibt kein uns!" Videoclip • 08:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kaum hat sich der Staub des Untreue-Vorwurfs in Folge 1 gelegt, sorgen Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" für den nächsten Eklat. Diesmal ist Erics Alkoholkonsum der Auslöser für einen Streit, der an Heftigkeit kaum zu überbieten ist und alte Wunden wieder aufreißt.

Wer dachte, der öffentliche Untreue-Vorwurf von Edith an Eric Stehfest sei der Gipfel der Eskalation gewesen, wird in Folge 2 von "Promis unter Palmen" eines Besseren belehrt. Ein Waffenstillstand zwischen dem getrennten Paar ist nicht in Sicht - im Gegenteil. Eine ausgelassene Party wird zur Bühne für den nächsten heftigen Schlagabtausch.

Erst Party-Laune, dann Konfrontation: So beginnt der Zoff Die Promis feiern, tanzen Bolognese um den Pool, die Stimmung ist ausgelassen. Nur eine bleibt außen vor: Edith Stehfest. Als sie sieht, wie Eric Alkohol trinkt, konfrontiert sie ihn direkt: "Hey Eric, ich dachte, du wolltest keinen Alkohol mehr trinken?" Während Eric versucht, die Situation zu entschärfen, legt Edith nach und wirft ihm vor dem feiernden Rest der Gruppe an den Kopf: "Ist übrigens uncool, jemandem, der suchtkrank ist, Alkohol zu geben." Für die anderen Promis ist die Aktion ein Unding. "Was kackt die denn so dumm rum?", fragt Franzi fassungslos. Eric selbst ist sichtlich genervt: "Alter, das ist echt krank, man."

Eric rechnet mit seiner Ex ab Als Eric seine Ex-Partnerin abseits der Gruppe zur Rede stellt, eskaliert die Situation komplett. Er wirft ihr vor, ihm den Spaß nicht zu gönnen. "Lass mich doch einfach Spaß haben", fleht er, doch Edith kontert eiskalt: "Ne, das hat nichts mit Spaßmachen zu tun. Das geht anscheinend nur mit Alkohol." Der Streit schaukelt sich hoch. Eric fühlt sich bevormundet und macht eine unmissverständliche Ansage: "Wo ist denn das Problem, es geht dich doch gar nichts an? Du hast doch gar keine Verantwortung mehr für mich?" Als Edith ihm vorwirft, nicht mehr ihr "Team" zu sein, platzt Eric der Kragen. Seine finale Antwort ist ein verbaler Schlag ins Gesicht: "Wieso bei uns? Es gibt kein uns." Für Edith zu viel, sie bezeichnet sein Verhalten als "ekelhaft" und dampft ab. Für Herrn Trinkfest hat die Party wohl ein frühzeitiges Ende gefunden. Können sich die beiden nach diesem Eklat wieder zusammenraufen? Und wie reagieren die anderen Promis auf den Dauer-Zoff? Hat der Streit Konsequenzen für einen der beiden, vielleicht sogar den Rauswurf? Das siehst du in der zweiten Folge von "Promis unter Palmen" jetzt kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

