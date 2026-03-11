Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Die Halbzeit bei "Promis unter Palmen" ist brutal. Nach einer knappen Niederlage im Teamspiel müssen Fan-Liebling Menderes Bağcı und Reality-Rabaukin Gina-Lisa Lohfink zittern. Am Ende entscheidet die Doppelstimme des Teamkapitäns über das schockierende Aus.

Die vierte Folge von " Promis unter Palmen " 2026 ist nichts für schwache Nerven. Nach dem freiwilligen Ausstieg von Anouschka Renzi kehrt keine Ruhe in die Villa ein, im Gegenteil. Das nächste Teamspiel fordert direkt das nächste Opfer und trifft einen der beliebtesten Kandidaten der Staffel.

Vor dem Teamspiel "Hochstapler" sorgt eine unerwartete Wendung für neue Allianzen: Die Kapitäne Eric Stehfest und Kevin Wolter müssen ihre frisch gewählten Teams tauschen! Beim Spiel selbst ist dann Balance gefragt, doch für Team Gelb um Kapitän Kevin wird es zur Zitterpartie. Sie verlieren den Wettkampf, was bedeutet: Kevin ist zwar sicher, muss aber zwei seiner eigenen Leute auf die Abschussliste setzen.

Kevins Wahl fällt auf Gina-Lisa Lohfink und Menderes. Besonders die Nominierung von Gina-Lisa sorgt für einen explosiven Streit mit Maurice Dziwak , der in schweren Beleidigungen eskaliert und fast in einer Handgreiflichkeit endet. Alle Details zum heftigen Zoff zwischen Gina-Lisa und Maurice kannst du hier nachlesen:

Kapitäns-Macht entscheidet: Erics Doppelstimme schickt Menderes heim

Die Entscheidung über den Rauswurf liegt nun beim Sieger-Team Orange. Die Abstimmung wird zum Krimi:

Martin Angelo und Franziska Temme gleichen mit ihren Stimmen für Menderes bzw. Gina-Lisa aus. Maurice stimmt nach dem Streit hasserfüllt gegen Gina-Lisa.

Damit steht es 2:1 für Gina-Lisa, die somit gehen müsste. Doch die alles entscheidende Stimme hat Teamkapitän Eric, und sein Votum zählt doppelt. Er wählt Menderes. Damit steht es plötzlich 3:2 gegen den Fan-Liebling, der somit raus ist. Alle Exits im Überblick findest du hier: