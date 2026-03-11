Skurrile Lektion Nervige Pieps-Stimme: Anouschka Renzi legt sich mit Franziska Temme an Aktualisiert: 08:29 Uhr von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Franzi vs. Renzi Videoclip • 05:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Anouschka Renzi teilt bei "Promis unter Palmen" wieder aus! Diesmal trifft es Franziskas "piepsige" Stimme. Doch statt einer einfachen Entschuldigung folgt eine der bizarrsten Szenen der Staffel: Ein Stimmtraining, bei dem Franzi ein Tuch in den Mund gestopft bekommt.

Die Stimmung in der Villa von "Promis unter Palmen" ist nach den diversen Exits und Streits weiterhin angespannt. Und Anouschka Renzi, bekannt für ihre spitze Zunge, hat bereits ihr nächstes Ziel ausgemacht: Franziskas hohe Stimme, die sie immer wieder nachäfft und damit tief verletzt.

Von der Beleidigung zur Konfrontation Für Franziska Temme ist eine Grenze erreicht. Im Interviewzimmer gesteht sie, dass Anouschkas Attacken sie sehr treffen: "Mich verletzt einfach, dass sie sagt, dass ich durch meine hohe Stimme wie so ein dummes Püppchen rüberkomme." Sie nimmt all ihren Mut zusammen und konfrontiert die Schauspielerin direkt im Schlafzimmer:

Ich bin enttäuscht. Äff mich bitte nicht mehr nach, okay? Franziska Temme

Anouschka entschuldigt sich zwar, kann sich einen weiteren Seitenhieb aber nicht verkneifen: "Es ärgert mich auch, dass so ne tolle Frau mit so einer Stimme, wie so ne kleine Maus spricht, das bist du nicht."

Die bizarre Lösung: Tuch in den Mund! Franzi versucht zu erklären, dass sie ihre Stimme nicht absichtlich verstellt: "Ich rede so, wie ich rede. Ich mach das nicht um dich zu nerven, ich rede schon immer so." Doch Anouschka hat eine vermeintlich geniale Lösung parat - und die ist an Skurrilität kaum zu überbieten. "Es gibt einen Trick, Schatz", erklärt sie und holt ein Tuch. "Immer bevor du länger sprechen willst, steckst du dir das in den Mund. Dann kannst du sofort tiefer sprechen, weil das Zwerchfell nach unten rückt." Unglaublich, aber wahr: Sie fordert Franzi auf, es auszuprobieren - und die macht mit!

Ein "guter Rat" und eine halbe Entschuldigung Anouschka begründet ihre übergriffige Aktion mit einem gut gemeinten Karrieretipp für die Reality-Welt: "Wenn du noch ne Weile damit Geld verdienen musst, dann musst du aus der 'Hasch mich, ich bin der Frühling'-Ecke weg." Immerhin zeigt sie am Ende ein Fünkchen Selbstreflexion und entschuldigt sich für ihre Art: "Ich weiß auch nicht, was mich da reitet, ich bin manchmal ne garstige alte Kuh." Für Franzi ist die Sache damit erledigt, auch wenn sie im Interview klarstellt, wie verletzend Anouschkas Sprüche sind. Ihr Ziel: "Einfach Frieden. Ich hoffe, sie versteht es und gut ist."