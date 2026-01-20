Reality-TV-Star im Porträt Gina-Lisa Lohfink: Vom GNTM-Model zur Drama-Queen bei "Promis unter Palmen" 2026 Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau TV-Barbie Gina-Lisa Lohfink bringt Farbe in die "Promis unter Palmen"-Villa. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Sie gehört zu den Urgesteinen im Reality-TV: Seit ihrer GNTM-Teilnahme 2008 war Gina-Lisa Lohfink in zahlreichen Formaten zu sehen und beherrschte auch wegen ihres Achterbahn-Privatlebens häufig die Schlagzeilen. Ob sie den "Promis unter Palmen"-Herausforderungen gewachsen sein wird?

Mit "Zack die Bohne" fing alles an: Den Spruch etablierte Gina-Lisa Lohfink während ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel". Mit Sarah Knappik bildete sie damals ein Kult-Duo. Zwar holte keine der Zwei den Sieg, dennoch war es für beide der Start einer langen Trash-TV-Karriere, die bis heute anhält.

Von "Die Alm" bis "Forsthaus Rampensau Germany": Gina-Lisa Lohfinks Reality-Karriere Die Liste der TV-Formate, an denen Gina-Lisa seitdem teilnahm, ist lang, vom "TV total Turmspringen" (2008) über "Die Alm" (2012) und "Forsthaus Rampensau Germany" (2023) war alles Mögliche dabei. Auch Erfolge als DJane, Werbe-Ikone und Influencerin konnte sie feiern. Auf Instagram folgen ihr aktuell 322.000 Fans. Eine steile Karriere für die gelernte Zahnarzthelferin und ehemalige Miss Frankfurt 2005 und Miss Darmstadt 2006! So wie damals sieht sie inzwischen längst nicht mehr aus, und das nicht nur, weil sie älter geworden ist: Durch zahlreiche Beauty-OPs (aufgespritzte Lippen, Brust-Implantate, ...) stilisierte sie sich selbst zur Kunstfigur. Zuletzt unterzog sie sich einer Korrektur-Operation nach einem missglückten Brazilian Butt Lift, der große Schmerzen verursacht hatte.

In ihrer Kindheit erlebte Gina-Lisa Lohfink ein Trauma Doch neben beruflichen Erfolgen und operativen Körpermodifikationen prägen auch diverse Schicksalsschläge das Leben der polarisierenden TV-Blondine. So soll sie etwa mit eineinhalb Jahren von ihrem leiblichen Vater entführt und erst nach vier Wochen gefunden worden sein. Und als sie elf war, wurde ihre beste Freundin Sarah von deren Stiefvater getötet. Beides erzählte Gina-Lisas Mutter Petra Meyer 2016 im Zuge des Prozesses um die Vergewaltigungsvorwürfe ihrer Tochter gegen zwei Männer. Letztlich wurde Gina-Lisa wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Viele jedoch glauben ihr auch aufgrund der sichergestellten Videoaufnahmen bis heute und halten das Urteil für einen Skandal. Heute engagiert sich Gina-Lisa Lohfink für die feministische "Nur Ja heißt Ja" -Bewegung. 2022 kam die gebürtige Hessin erneut in Konflikt mit dem Gesetz: Nach einer Autofahrt unter Alkohol- und Kokain-Einfluss wurde sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Mit diesen TV-Stars turtelte Gina-Lisa Lohfink bereits Was sich aber vor allem durch das Leben der Reality-Queen zieht, ist ihre große Sehnsucht nach Liebe und Halt im Leben: Die Liste ihrer Ex-Affären und Partner:innen ist lang, auch einige bekannte Gesichter sind darunter. Etwa Ex-Fußballer Arthur Boka, Pop-Sänger Marc Terenzi, TV-Sternchen David Ortega und Pop-Sängerin Loona, wobei sich die Liaison mit Letzterer am Ende als inszenierter PR-Gag entpuppte. Dass Gina-Lisa auch auf Frauen steht, ist jedoch Fakt: Sie sei schon immer bisexuell gewesen, ließ sie in den letzten Jahren immer mal wieder verlauten.

Auch in der Joyn-Dokusoap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" buhlten sowohl Männlein wie Weiblein um ihre Gunst. Aus der geplanten Las-Vegas-Sause wurde letztlich nichts, doch wenig später verliebte sich Gina-Lisa neu: Seit etwa zwei Jahren ist sie mit Rapperin La Missy in einer turbulenten On-off-Beziehung. Und da sie bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, ist es durchaus möglich, dass diese Liebe auch in der "Promis unter Palmen"-Villa ab 9. Februar in SAT.1 und auf Joyn mal Gesprächsthema sein wird. Alle Infos zu den Sendeterminen liest du hier.