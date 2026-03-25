Nach der Trennung
"Kein Zeichen von Liebe, sondern nötig": Darum leben die Kinder heute bei Eric Stehfest
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Nach der Trennung von Edith Stehfest bricht der Schauspieler Eric Stehfest jetzt sein Schweigen - und widerspricht seiner Ex in einem entscheidenden Punkt.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
"Ich habe das im Griff": Eric Stehfest über Kinder, Trennung und Neuanfang
Im Gespräch mit dem YouTuber Ramon Wagner spricht Eric Stehfest Klartext - und macht deutlich, dass er eine Aussage seiner Ex-Frau Edith Stehfest so nicht im Raum stehen lassen möchte. Der Auslöser: Sie hatte erklärt, die gemeinsamen Kinder seien "aus Liebe" bei Eric geblieben. Eine Formulierung, die bei ihm offenbar einen Nerv getroffen hat.
Dass die Kinder bei mir gelandet sind, war leider kein Zeichen von Liebe, sondern es war nötig.
Was folgte, war kein leichter Start. Plötzlich allein mit den Kindern und ohne Partnerin an seiner Seite. Der Schauspieler schildert eine Zeit, die ihn an seine Grenzen gebracht habe. Dass er dabei auch auf die Hilfe von Freunden angewiesen war, verschweigt er nicht. Heute klingt er gefasst. "Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach so routiniert mit allem bin - ich habe das im Griff", sagt er.
Geholfen habe ihm vor allem der bewusste Abstand zu seiner Ex. Wie das Verhältnis zu ihr langfristig aussehen wird, bleibt unklar - der Fokus liegt für ihn gerade woanders: "Wenn es mal besser wird, ist es okay. Aber ich möchte erst mal stabil bleiben und wachsen." Gleichzeitig richtet er einen indirekten Appell an seine Ex-Frau. Es sei nicht seine Aufgabe, die Hintergründe der Trennung öffentlich zu machen - das müsse sie selbst entscheiden. "Ich würde mir für Edith wünschen, dass sie von sich aus reinen Tisch macht. Ich glaube, dann könnten die Menschen sie wieder verstehen und ein bisschen einordnen, warum was wie passiert ist."
Stabilität für die Kinder: Edith Stehfest spricht offen über ihre Entscheidung
Edith Stehfest sieht die Dinge anders. Im YouTube-Interview mit Ramon Wagner erzählt der Reality-TV-Star, wie schmerzhaft die Entscheidung war, die Kinder bei ihrem Ex zu lassen. Es sei "der größte und schlimmste Akt aus Liebe" gewesen, den sie hätte vollziehen können, sagt sie.
Sie habe erkannt, dass sie für Eric zum Problem geworden war. "Ich war ein negativer Trigger für Eric. Aus Rücksicht habe ich entschieden, mich zurückzuziehen und den Kindern so Stabilität zu ermöglichen", erklärt sie. Kein Rückzug aus Gleichgültigkeit, sondern aus Verantwortung.
Dass ihr Ex-Mann inzwischen mit seiner neuen Freundin zusammen ist, stört sie nicht - im Gegenteil. Eine neue Partnerin an Erics Seite bringe ihr sogar Erleichterung, weil damit für alle klar sei, welche Rolle jeder spiele: Sie beide sind Eltern - und sonst nichts mehr. Dem Vater ihrer Kinder vertraut sie dabei uneingeschränkt.
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