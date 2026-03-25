Ehrliche Worte
Luxus und Einsamkeit: Dilara Kruse spricht über die Schattenseiten des Lebens als Spielerfrau
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Privatjets, Traumurlaube - alles Dinge, von denen viele Menschen nur träumen können. Nach außen wirkt das Leben einer Spielerfrau makellos. Auf Social Media erzählt Dilara Kruse, warum die Realität oft eine andere ist.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
"Ich mag den Begriff Spielerfrau nicht": Dilara Kruse über Luxusleben und Vorurteile
Dilara Kruse kennt beide Welten: Sie hat sich ihren Unterhalt einst mit mehreren Jobs gleichzeitig verdient, bevor sie den Fußballer Max Kruse kennenlernte und sich ihr Leben schlagartig änderte. Heute ist sie selbst eine bekannte Persönlichkeit - als Influencerin, Reality-TV-Teilnehmerin und eben als Spielerfrau. Eine Bezeichnung, die sie selbst kritisch sieht. "Ich mag den Begriff Spielerfrau nicht", stellt sie in ihrer Fragerunde auf Instagram klar. Und trotzdem - er haftet ihr an.
Auf die Frage ihrer Fans, wie sehr sie die Vorurteile rund um das Dasein als Spielerfrau nerven, antwortet Dilara Kruse mit bemerkenswerter Offenheit. Sie räumt ein, was viele in ihrer Situation lieber verschweigen: Das Leben an der Seite eines gut verdienenden Fußballers bringe finanzielle Möglichkeiten mit sich, die für die meisten Menschen unerreichbar blieben. "Wir leben ein Luxusleben, was andere normale Menschen nicht haben, [...] weil unsere Männer viel mehr Geld verdienen", sagt sie - und schiebt nach: "Egal was wir machen würden, wir würden diese Gelder, die zum Beispiel mein Mann verdient hat, so nicht einnehmen - so privat, wenn ich ein ganz normaler Mensch wär'."
Dilara Kruse packt aus: Warum das Leben als Spielerfrau oft einsam macht
Was die Influencerin in der Fragerunde beschreibt, klingt zunächst paradox: ein Leben voller Privilegien - und gleichzeitig voller Verluste. Spielerfrauen müssten immer wieder umziehen, Freundschaften auf Distanz führen, neu anfangen - fernab ihrer Familie und ihres vertrauten Umfelds. Das Ergebnis, so Dilara Kruse, sei vor allem eines: Einsamkeit.
Den sozialen Preis, den viele Frauen in dieser Situation zahlen, sehe kaum jemand. Der "Promis unter Palmen"-Star räumt zugleich mit einem weiteren Klischee auf: Spielerfrauen seien keine Frauen, die einfach mitliefen. Viele bauten eigene Karrieren auf, verdienten ihr eigenes Geld und entwickelten Business-Ideen.
Der Nachteil ist: Du wirst immer Spielerfrau sein. Aber durch deinen Mann hast du ein Luxusleben, das du alleine nie erreichen kannst.
Dabei wollte sie ursprünglich nie im Rampenlicht stehen. Heute hat sie ihren eigenen Instagram-, TikTok- und einen YouTube-Kanal mit ihrem Ehemann. Mit Formaten wie "Promi Big Brother", "Couple Challenge" und nicht zuletzt "Promis unter Palmen" hat Dilara längst bewiesen, dass sie mehr ist als "nur" die Frau an Max Kruses Seite.
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