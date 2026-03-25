Privatjets, Traumurlaube - alles Dinge, von denen viele Menschen nur träumen können. Nach außen wirkt das Leben einer Spielerfrau makellos. Auf Social Media erzählt Dilara Kruse, warum die Realität oft eine andere ist.

"Ich mag den Begriff Spielerfrau nicht": Dilara Kruse über Luxusleben und Vorurteile

Dilara Kruse kennt beide Welten: Sie hat sich ihren Unterhalt einst mit mehreren Jobs gleichzeitig verdient, bevor sie den Fußballer Max Kruse kennenlernte und sich ihr Leben schlagartig änderte. Heute ist sie selbst eine bekannte Persönlichkeit - als Influencerin, Reality-TV-Teilnehmerin und eben als Spielerfrau. Eine Bezeichnung, die sie selbst kritisch sieht. "Ich mag den Begriff Spielerfrau nicht", stellt sie in ihrer Fragerunde auf Instagram klar. Und trotzdem - er haftet ihr an.

Auf die Frage ihrer Fans, wie sehr sie die Vorurteile rund um das Dasein als Spielerfrau nerven, antwortet Dilara Kruse mit bemerkenswerter Offenheit. Sie räumt ein, was viele in ihrer Situation lieber verschweigen: Das Leben an der Seite eines gut verdienenden Fußballers bringe finanzielle Möglichkeiten mit sich, die für die meisten Menschen unerreichbar blieben. "Wir leben ein Luxusleben, was andere normale Menschen nicht haben, [...] weil unsere Männer viel mehr Geld verdienen", sagt sie - und schiebt nach: "Egal was wir machen würden, wir würden diese Gelder, die zum Beispiel mein Mann verdient hat, so nicht einnehmen - so privat, wenn ich ein ganz normaler Mensch wär'."