Reality-Stars stärken sich gegenseitig
"Promis unter Palmen": Kevin Schäfer verteidigt Dilara Kruse gegen Hass-Kommentare
Aktualisiert:
Nach der ersten Folge von "Promis unter Palmen" hagelt es Kritik für Reality-Star und Spielerfrau Dilara Kruse. Doch ein Promi nimmt sie in Schutz - und lobt sogar ihre direkte Art.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Dilara Kruse ist aus dem Reality-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer direkten Art eckt die Spielerfrau jedoch an - nicht nur bei ihren Kolleg:innen. Nach der ersten Folge von "Promis unter Palmen" 2026 hagelt es negative Kommentare seitens der Zuschauer:innen. So schreibt eine Person: "Bitte lieber Reality-Gott, lass niemals die Dilara ein Format gewinnen". Eine andere Person schreibt: "Schon in der ersten Sendung absolut unangenehm".
In Folge 1 eckt Dilara Kruse ordentlich an
Jetzt kostenlos streamen
Doch was ist passiert? Vor allem in der Entscheidungsrunde ist Dilara Teamkapitän Claude-Oliver Rudolph hart angegangen. Der hatte Silvia Wollny und Martin Angelo zur Nominierung freigegeben - mit der Begründung, sie seien die Schwächsten.
Dilara sah darin etwas Persönliches. "Ich weiß, dass du ihn nicht leiden kannst", sagte sie und bezog sich damit auf Martin. "Dann kannst du sagen: 'Ich kann dich nicht leiden, deshalb stehst du hier.'" Weiter attackierte sie Claude: "Wir wissen, du bist ein Weltstar. Aber das macht den Charakter scheiße." Claudes abgeklärter Kommentar dazu: "Das lässt mich völlig kalt."
Rückendeckung von Kevin Schäfer
Dass die Internet-Gemeinde scharf auf Kruses Kommentare reagiert, lässt Reality-Star Kevin Schäfer wiederum nicht kalt. Er schrieb auf seinem Instagram-Account @iamkevinschaefer: "Wenn ich mir die Kommentare nach der ersten Folge 'Promis unter Palmen' anschaue, frage ich mich wirklich, was daran so schlimm sein soll, wenn man offen seine Meinung sagt."
Kevin ist selbst jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Deswegen überrascht es nicht, dass er schreibt: "Dilara spricht Dinge direkt an, statt hinter dem Rücken zu reden. Genau das macht sie für mich stark und authentisch."
Wer schließlich rausgeflogen ist, siehst du in Folge 1 auf Joyn. "Promis unter Palmen" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Infos zu den Sendeterminen.
