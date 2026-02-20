Reality-Stars stärken sich gegenseitig "Promis unter Palmen": Kevin Schäfer verteidigt Dilara Kruse gegen Hass-Kommentare Aktualisiert: Vor 1 Stunde Kevin Schäfer steht Dilara Kruse bei nach der Kritik für "Promis unter Palmen". Bild: Joyn / Michael de Boer

Nach der ersten Folge von "Promis unter Palmen" hagelt es Kritik für Reality-Star und Spielerfrau Dilara Kruse. Doch ein Promi nimmt sie in Schutz - und lobt sogar ihre direkte Art.

Dilara Kruse ist aus dem Reality-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer direkten Art eckt die Spielerfrau jedoch an - nicht nur bei ihren Kolleg:innen. Nach der ersten Folge von "Promis unter Palmen" 2026 hagelt es negative Kommentare seitens der Zuschauer:innen. So schreibt eine Person: "Bitte lieber Reality-Gott, lass niemals die Dilara ein Format gewinnen". Eine andere Person schreibt: "Schon in der ersten Sendung absolut unangenehm".

In Folge 1 eckt Dilara Kruse ordentlich an Jetzt kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! "Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.02.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Doch was ist passiert? Vor allem in der Entscheidungsrunde ist Dilara Teamkapitän Claude-Oliver Rudolph hart angegangen. Der hatte Silvia Wollny und Martin Angelo zur Nominierung freigegeben - mit der Begründung, sie seien die Schwächsten. Dilara sah darin etwas Persönliches. "Ich weiß, dass du ihn nicht leiden kannst", sagte sie und bezog sich damit auf Martin. "Dann kannst du sagen: 'Ich kann dich nicht leiden, deshalb stehst du hier.'" Weiter attackierte sie Claude: "Wir wissen, du bist ein Weltstar. Aber das macht den Charakter scheiße." Claudes abgeklärter Kommentar dazu: "Das lässt mich völlig kalt."