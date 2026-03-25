Nach der Trennung von Eric Stehfest spricht Edith offen über ihre gemeinsamen Tattoos. Entfernen kommt für den "Promis unter Palmen"-Star nicht infrage - stattdessen hat Edith einen anderen Weg gefunden.

Edith und Eric Stehfest trennten sich im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe. Doch was passiert nun mit den Partner-Tattoos, die sie an diese Zeit erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" über ihre Entscheidung und stellte klar, dass sie ihre Tätowierungen nicht entfernen lassen will.

Tattoos bekommen neue Bedeutung

Statt die Motive entfernen zu lassen, hat sich der "Promis unter Palmen"-Star für eine Veränderung entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichts-Tattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview.

Für die 30-Jährige sind die Tattoos mehr als nur Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung. Sie sieht darin einen Teil ihrer persönlichen Geschichte.

"Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", so Edith.