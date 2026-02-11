Neue Staffel Neues Paar und viel Drama? Menderes packt über "Promis unter Palmen" aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Menderes Bağci verrät erste Details zur neuen Staffel von "Promis unter Palmen". Bild: picture alliance / Panama Pictures

Intrigen, Tränen und taktische Spielchen: "Promis unter Palmen" startet 2026 in eine neue Runde. Ab Februar treffen zwölf Promis in einer Luxusvilla aufeinander und gehen für Geld an ihre Grenzen. Menderes Bağci gibt erste Einblicke in die neue Staffel und spricht sogar von einem "neuen Paar".

Menderes Bağci (41) macht Lust auf die neue Staffel von "Promis unter Palmen". Der Reality-Star gewährt im Gespräch mit Promiflash erste Einblicke in die Dreharbeiten und verspricht jede Menge Emotionen vor tropischer Traumkulisse. Zwischen Feiern, Flirts und hitzigen Momenten sei alles dabei gewesen. "Die Leute können sich auf gute Unterhaltung freuen", kündigt Menderes an. Und offenbar hat es zwischen manchen Kandidaten kräftig gefunkt. Vor allem bei Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) könnte sich mehr entwickelt haben. Insgesamt sei die Stimmung emotional, herzlich und immer wieder ziemlich romantisch gewesen. "Die Kandidaten lieben sich, fallen sich in die Arme und verlieben sich auch", so Menderes. Sogar von einem "neuen Paar" spricht er - "glaube ich, in Anführungsstrichen".

In der Villa fliegen die Fetzen Doch natürlich bleibt es nicht nur harmonisch. Neben zarten Annäherungen kam es auch zu klaren Ansagen. Eric stellte im Gespräch mit Edith Stehfest (30) unmissverständlich klar: "Es gibt kein uns." Gina-Lisa Lohfink (39) zeigte sich sichtlich aufgewühlt und fragte: "Was ist euer f*cking Problem mit mir?" Auch Franziska platzte der Kragen: "Halt doch einfach deine Klappe." Und Dilara Kruse schimpfte bei einer Challenge: "Du gehst mir richtig auf den Sack."

Schon die ersten Ausschnitte zeigen: In der Villa kochen die Emotionen hoch. Die Fans feiern das Drama bereits jetzt. "Endlich etwas Trash-Nachschub!", schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer gesteht: "Ich gestehe, ich bin abhängig von diesen Formaten. Hauptsache, Ariel ist nicht dabei. Das wäre peinlich."

Du möchtest dich schon mal auf "Promis unter Palmen" einstimmen? Alle Folgen der letzten Staffel findest du hier kostenlos zum Streamen

Startdatum und Sendetermine Der Starttermin für Staffel 4 steht nun offiziell fest: "Promis unter Palmen" startet am Montag, 16. Februar 2026. Die neuen Folgen laufen immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind parallel sowie nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar. Ab Folge 2 stehen die Episoden zusätzlich jeweils montags ab 0 Uhr kostenlos auf Joyn bereit - also schon vor der TV-Ausstrahlung am Abend. Damit eröffnet SAT.1 das Reality-Jahr 2026 erneut mit dem beliebten Erfolgsformat und bietet Fans die Möglichkeit, flexibel zwischen TV und Streaming zu wählen.