Silvia Wollnys schockierender Ausstieg hinterlässt eine Lücke in der Villa, doch die bleibt nicht lange unbesetzt. In einer dramatischen Wendung dürfen die Stars in Folge 3 einen bereits rausgewählten Promi zurückholen.

Der Schock über Silvia Wollnys unfreiwilligen Ausstieg nach ihrem Horror-Unfall sitzt tief. Doch bei aller Sentimentalität wird den Promis schnell klar: Silvias Aus bedeutet, dass ein Platz in der Villa frei geworden ist. Und die Produktion hat eine Überraschung parat, die für neue Spannungen und eine panische Debatte sorgt.

Panik in der Villa: Die große Angst vor Ediths Comeback Kaum ist die Nachricht von Silvias Aus gesackt, wirft Anouschka Renzi die eine, gefürchtete Frage in den Raum: "Meint ihr nicht, dass Edith kommt?" Die Spekulationen schießen ins Kraut. Während Gina-Lisa Lohfink und Kevin Wolter das für unwahrscheinlich halten, ist sich Franziska Temme sicher: "Ihr werdet sehen." Ausgerechnet Eric Stehfest, Ediths Ex, heizt die Gerüchte weiter an: "Irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl, dass ich Edith vielleicht doch nicht das letzte Mal gesehen habe. Es war einfach nicht fair, wie sie hier rausgeflogen ist [...], sie hat es einfach echt verdient, hier nochmal herzukommen." Ein Gedanke, der den meisten anderen Promis den Schweiß auf die Stirn treibt.

Die Entscheidung: Ein klares Votum für Martin Angelo Dann klingelt es an der Tür. Ein Brief bestätigt die Befürchtungen und Hoffnungen: Die Promis dürfen wählen, ob Edith Stehfest oder der in Folge 1 rausgewählte Martin Angelo zurückkehren soll. Nach einer geheimen Abstimmung steht das Ergebnis fest: Die Tür öffnet sich und Martin Angelo spaziert mit einem breiten Grinsen zurück in die Villa! "Der liebe Reality-Gott hat euch erhört und euer Wunsch ist in Erfüllung gegangen", verkündet er triumphierend. Die Erleichterung ist greifbar: Gina-Lisa sprintet auf ihn zu, alle freuen sich. Martins Comeback ist nicht nur ein Sieg für ihn, sondern vor allem eine deutliche Abfuhr für Edith. Um einen guten Neustart zu signalisieren, versucht Martin sogar, auf seinen Erzfeind Claude-Oliver Rudolph zuzugehen: "Deswegen möchte ich mich für meine Wortwahl, zum Beispiel bei dir Claude, entschuldigen." Ob das was gebracht hat? Das siehst du in Folge 3 von "Promis unter Palmen" - jetzt kostenlos auf Joyn. Staffel 4 läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

