"Promis unter Palmen" 2026: Wer ist raus? Alle Exits im Überblick
Veröffentlicht:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Heftige Eskalation bei der ersten Exit-Zeremonie
Die Villa leert sich! Schon nach der ersten Folge von "Promis oder Palmen" 2026 ist ein Star weniger im Rennen um die goldene Kokosnuss. Wir verraten dir, wer seine Koffer packen musste und wer um den Sieg kämpft.
"Promis unter Palmen" Staffel 4
Kaum gestartet, schon fliegt der erste Promi: Die vierte Staffel von "Promis oder Palmen" macht von der ersten Minute an keine Gefangenen. Nach Zoff, Krankenhaus-Aufenthalt und einer knallharten Team-Challenge ist die Gruppe bereits geschrumpft. Hier hast du den perfekten Überblick, wer raus ist und wer noch dabei ist.
Wer ist raus bei "Promis unter Palmen" 2026?
Martin Angelo (raus in Folge 1)
So lief die dramatische Entscheidung: Jetzt Folge 1 kostenlos streamen
Wer ist noch dabei?
Der erste Exit: So lief der Rauswurf von Martin Angelo
Nachdem Team Gelb unter der Führung von Kapitän Claude-Oliver Rudolph das erste Teamspiel verloren hatte, war klar, dass es einen aus seiner Mannschaft treffen würde. Claude-Oliver zögerte nicht lange und nominierte Sylvia Wollny und seinen persönlichen Erzfeind Martin Angelo für den Exit. Die Entscheidung lag beim Sieger-Team, das am Ende Claude-Olivers Rache-Plan vollendete und Martin aus der Show wählte.
Du willst wissen, wie fies die Rache von Claude-Oliver wirklich war und wie die dramatische Abstimmung im Detail ablief? Den ganzen Rauswurf-Krimi kannst du hier nachlesen:
Alle Folgen von "Promis oder Palmen" ansehen
"Promis oder Palmen" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und steht dir nach Ausstrahlung kostenlos zum Streamen auf Joyn zur Verfügung. Alle Sendetermine im Überblick.
Preview auf Joyn PLUS+
Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.
Du möchtest einen Vorsprung?
Folge 2 jetzt bereits als Preview auf Joyn
