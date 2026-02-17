Reality-Sternchen im Porträt
"Promis unter Palmen"-Star Franziska Temme: Das ist die Frau an Eric Stehfests Seite
Veröffentlicht:von Maximilian Kayser
Seit mehreren Jahren ist Franziska Temme in Reality-Show vergeblich auf der Suche nach der großen Liebe. Klappt es nun ausgerechnet bei "Promis unter Palmen"?
Der Start in den Reality-Kosmos gelingt eher in jungen Jahren. Franziska Temme - meist Franzi genannt - war dagegen erst mit 27 Jahren zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Mittlerweile ist die 31-Jährige aus zahlreichen Formaten bekannt und jetzt eine der Teilnehmer:innen der 4. Staffel "Promis unter Palmen", die am 16. Februar in SAT.1 gestartet ist.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Vom "Bachelor" zu "Promis unter Palmen": Franziska Temmes Reality-Lebenslauf
Los ging es 2022 mit "Der Bachelor". Dort wartete das Liebesglück nicht auf Franzi Temme. Auch bei "Are You The One" und "Bachelor in Paradise" kam keine langfristige Beziehung zustande. Trotz einer beachtlichen Zahl an TV-Auftritten ist Temme noch weitaus weniger erfahren als die meisten der anderen Promis, die sich unter Palmen begeben.
In Bezug auf die neuen Folgen verriet der Reality-Star bereits, wie sie sich in der Show verhielt: "Für Geld hab ich alles gemacht!" Also ganz getreu dem Motto der SAT.1-Show.
Franzi Temme: Die gelernte Erzieherin war lange in einer Beziehung
Vor ihrer Fernsehkarriere hatte Franzi Temme ein komplett anderes Leben: Nach der Schule machte die Kasslerin eine Ausbildung zur Erzieherin. Im Anschluss arbeitete sie in einer Rehabilitationseinrichtung mit suchtkranken Erwachsenen. Zum Start ihrer Reality-Karriere arbeitete sie weiterhin dort.
Neben der Arbeit nahm Temme an mehreren Miss-Wahlen teil und wurde unter anderem zur "Vize Miss Kassel" gewählt. Den Schritt ins Fernsehen und zum "Bachelor" wagte sie, nachdem eine nach eigenen Aussagen siebenjährige Beziehung zu Ende ging.
Beziehungs-Drama wegen Eric Stehfest bei "Promis unter Palmen"?
Kein Dating-Format sorgte bisher für den erhofften Romeo, der ebenso lange an ihrer Seite blieb. Im TV zu sehen war unter anderem eine Turtelei mit Reality-Frauenheld Calvin Kleinen - und auch mit dessen Bruder Marvin. "Promis unter Palmen" ist dagegen keine Dating-Show, könnte aber dennoch zum Beziehungsglück geführt haben: Eric Stehfest und Franziska Temme gaben im Januar 2026 öffentlich bekannt, dass sie ein Paar sind.
Kennengelernt haben sie sich bei den "PuP"-Dreharbeiten. Pikant: Auch Edith Stehfest, die Ex-Frau von Eric, war Kandidatin in der Show. Wie schwierig das war, verriet Eric Stehfest über den Dreh mit seiner Ex, in dem er die Situation schilderte. Franziska sagt über Edith, sie habe sich mit ihr "überhaupt nicht gut verstanden". Wie Edith Stehfest wiederum auf die neue Beziehung reagierte, kannst du hier nachlesen: "Gänsehaut!" Edith Stehfest zum neuen Liebesglück ihres Ex-Partners Eric Stehfest. Das könnte in der Show also einiges an Drama bedeuten.
Ganz in trockenen Tüchern ist das frische Liebesglück aber auch noch nicht. In einem Statement hat sich Franziska Temme über ihre Beziehung zu Eric Stehfest geäußert und betont, dass sie es langsam angehen möchte, da ihre "Männerwahl in letzter Zeit auch echt scheiße war". Allerdings sei sie "momentan glücklich".
Wie es zum Kennenlernen kam und wie heftig zwischen Franzi, Eric und Edith gezofft wurde, kannst du im TV und Stream verfolgen: Die neue Staffel "Promis unter Palmen" ist am 16. Februar 2026 gestartet und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.
