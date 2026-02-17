Jung und knackig Frauenschwarm der 80er: So sah "Promis unter Palmen"-Star Claude-Oliver Rudolph früher aus Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Zu Beginn seiner Karriere schwärmten viele Frauen für Claude-Oliver Rudolph. Bild: Joyn / Joshua Schneider / IMAGO / United Archives

Rau und kompromisslos auf der Leinwand - und trotzdem ein Liebling vieler Frauen. "Promis unter Palmen"-Kandidat Claude-Oliver Rudolph war in jungen Jahren mehr als nur der harte Kerl. Fotos aus seinen früheren Jahren zeigen den Schauspieler als Frauenschwarm.

"Deutschlands Bösewicht Nummer 1", "Gegenspieler von James Bond" und "gern gesehener VIP Gast": So bezeichnet sich Claude-Oliver Rudolph selbst auf seinem Insta-Account @claudeoliverrudolph mit 805 Follower:innen. Auf seiner Website liest man: "Nur hier steht die Realität." Alles andere über ihn im Netz habe nichts mit ihm zu tun und sei Quatsch. Fakt ist: Derzeit tobt sich der Schauspieler in SAT.1 zwischen Reality-Stars in "Promis unter Palmen" aus. Seine ruppige Art macht es nicht leicht, ihn in eine Schublade zu stecken. Doch genau dieses Unberechenbare war auch schon früher sein Markenzeichen.

Claude-Oliver Rudolph 1980 Jung und knackig: So war Claude-Oliver Rudolph (M.) 1980 im "Tatort: Herzjagd" zu sehen. Bild: Imago / United Archives

Früh entdeckt - früh gefürchtet Als Schauspieler wurde Rudolph früh entdeckt. Schon als 18-Jähriger spielte er unter der Regie von Peter Zadek im Schauspielhaus in Bochum und Berlin. Doch das war ihm nicht genug. Der spätere Vorzeige-Bösewicht studierte Film und Regie sowie Romanistik, Psychologie und Philosophie. 1980 verkörperte er den Bösewicht im "Tatort: Herzjagd".

Claude-Oliver Rudolph 1983 Claude-Oliver Rudolph in der Folge "Die erste Schicht - lebendig begraben" von "Rote Erde" (1983). Foto: Imago / United Archives Bild: Imago images / United Archives

Claude-Oliver Rudolph früher: Muskeln, Macho, Massenwirkung Rau, kantig und kompromisslos - so trat er auf. Er spielte die harten Kerle. Wo er mitspielte, flogen die Fetzen - und er bezahlte dafür regelmäßig mit dem Leben. Über 170 Filmtode werden ihm nachgesagt. Seine gestählten Muskeln und markanten Züge machten ihn zum Frauenschwarm. Er eckte gerne an, machte auch keinen Hehl daraus - und das kam gut an.

Claude-Oliver Rudolph früher: 1981 Gestählter Körper: Claude-Oliver Rudolph in seiner legendären Rolle in "Das Boot" im Jahre 1981. Foto: IMAGO / Capital Pictures Bild: IMAGO / Capital Pictures

Höhepunkt mit "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" Schlag auf Schlag folgten ruppige Rollen: als Chinesen-Fiete in Dieter Weddels "Der König von St. Pauli", als Dieselheizer Ario in Wolfgang Petersens Erfolgsfilm "Das Boot" oder als Bösewicht in zahlreichen Krimiserien von "Derrick" bis "SOKO Stuttgart". Den absoluten Karriere-Höhepunkt erreichte Claude-Oliver Rudolph 1999 als russischer Colonel Akakievich in "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug".

Was hat es mit der Nase von Claude-Oliver Rudolph auf sich? Im Internet kursieren zahlreiche Fragen und Spekulationen über das markante Aussehen der Nase von Claude-Oliver Rudolf. Der Schauspieler selbst hat sich zu diesem Thema bislang jedoch nicht öffentlich geäußert, weshalb die genauen Hintergründe ungeklärt bleiben.

Claude-Oliver Rudolph bei "Promis unter Palmen" 2026 Wie sich der Darsteller jetzt in Thailand inmitten ihm bisher völlig unbekannter Reality-Stars schlagen wird, bleibt spannend. Den harten Kerl präsentierte er schon bei der Premierenfeier mit einer klaren Ansage an die "Promis unter Palmen"-Konkurrenz.