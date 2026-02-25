"Etwas sehr Einschneidendes" Paul Ronzheimer erinnert an den Krebstod seines besten Freundes Carl Jakob Haupt Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von C3 Newsroom Paul Ronzheimer spricht über die Trauer, die ihn bis heute bewegt. Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Der viel zu frühe Tod seines besten Freundes Carl Jakob Haupt prägt Paul Ronzheimer bis heute. Auf Reportagereisen in Krisengebiete begleitet ihn stets ein Foto von ihm.

Wenn Paul Ronzheimer als Reporter in Krisenregionen dieser Welt unterwegs ist, hat er ein Foto immer dabei. Das Foto seines besten Freundes Carl Jakob Haupt, der 2019 an Krebs gestorben ist. Der bekannte Politikjournalist und Podcaster, dessen Reportagereihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" am Dienstagabend in SAT.1 und auf Joyn in eine neue Staffel gestartet ist, spricht über diesen Schicksalsschlag im Joyn-Talkformat "In meiner Haut". Der Künstler und Blogger ("Dandy Diary") Carl Jakob Haupt starb mit 34 Jahren an Magenkrebs. "Das ist etwas sehr Einschneidendes gewesen für mich im Leben", betont Ronzheimer. "Weil wenn du eine so enge Bindung zu jemandem hast …".

"Werde nicht vergessen, wie er aus der Praxis kam, kreidebleich" Er habe seinen Freund ins Krankenhaus begleitet. Besonders präsent sei ihm ein Moment geblieben. "Bei der Diagnose, als er zum Arzt gegangen ist, habe ich ihn begleitet. Ich werde bis heute nicht vergessen, wie er aus der Praxis kam, kreidebleich, und wusste, er hat Magenkrebs - und eigentlich wusste, dass er sterben würde." Knapp drei Jahre seien seinem Freund noch geblieben. Seine Krebserkrankung und der schwere Verlust hätten ihn wirklich "sehr, sehr traurig gemacht". Jakob war ein enger Vertrauter, mit dem er auch über seine Einsätze als Kriegsreporter und die Gefahren im Job gesprochen habe, so der stellvertretende Chefredakteur der "Bild"-Zeitung.

Immer ein Andenken dabei "Wenn du jemanden verlierst, der so eng war, das vergisst man nie, natürlich. Der ist immer bei einem. Das Foto habe ich immer noch dabei, wenn ich irgendwohin reise in Krisenregionen", erzählt Ronzheimer. Durch diesen Schicksalsschlag habe er heute auch Angst davor, weitere geliebte Menschen durch Krankheit und Krebs zu verlieren. Auch träume er immer wieder davon, offenbart er. In dem Talk erzählt er auch von Albträumen, die er nach seinen Einsätzen in Kriegsgebieten habe.

Beim Bambi würdigte Ronzheimer seinen Freund Carl Jakob Haupt Als Paul Ronzheimer im vergangenen November mit dem Medienpreis Bambi für seinen Podcast "Ronzheimer." ausgezeichnet wurde, erschien er mit der Witwe von Carl Jakob Haupt, Giannina Haupt, bei der Verleihung. Der Journalist ist mit Giannina ebenfalls eng befreundet. Carl Jakob und Giannina Haupt hatten knapp ein Jahr vor seinem Tod auf Sizilien geheiratet. In seiner Dankesrede erinnerte Ronzheimer auf der Bambi-Bühne mit emotionalen Worten an seinen verstorbenen Freund. In der ersten Folge der neuen Staffel seiner Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" von SAT.1 und Joyn befasst sich der Journalist mit dem Thema Bürgergeld. Die weiteren Themen sind: "Jugendkriminalität", "Bürokratie-Wahnsinn", "Migrations-Wende" und "Die Rechte Mitte".