180 neue Episoden Bis 2028 verlängert: ARD-Telenovela "Rote Rosen" geht weiter! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Jan Diepers ist seit April 2020 Produzent von "Rote Rosen" - die beliebte Serie geht weiter. Bild: picture alliance/dpa

Die ARD setzt ihre Lüneburger Telenovela "Rote Rosen" fort: Der WDR-Rundfunkrat gab grünes Licht für eine 26. Staffel - die Geschichten rund um das fiktive Hotel "Drei Könige" gehen damit vorerst bis 2028 weiter.

"Rote Rosen" verlängert: ARD bestellt 26. Staffel mit 180 neuen Folgen Über 4.300 Folgen in 20 Jahren - und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Für die Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" gibt es Grund zur Freude, denn die seit 2006 laufende Daily-Soap wird um eine 26. Staffel verlängert. Konkret wurden 180 neue Episoden in der gewohnten Länge von 48 Minuten bestellt - eine nicht selbstverständliche Entscheidung, denn in der Vergangenheit war bereits erwogen worden, die Episodenlänge auf 24 Minuten zu kürzen. Nach aktuellem Planungsstand wird die Serie damit bis ins Jahr 2028 fortgesetzt. Auch "Sturm der Liebe" wurde um eine weitere Staffel verlängert. Dabei lm Fernsehen läuft es für "Rote Rosen" schon länger nicht mehr rund: Der Marktanteil liegt derzeit unter neun Prozent, der Abwärtstrend hält an. Dass die Serie dennoch weiterläuft, verdankt sie vor allem ihrem Publikum in der ARD-Mediathek. Der WDR-Rundfunkrat, der die Verlängerung vor wenigen Tagen absegnete, bewertete die Telenovela ausdrücklich als nutzungsstarkes Streaming-Format. Den sinkenden TV-Quoten wolle man mit inhaltlichen Akzenten begegnen - ohne die Kosten zu steigern, so der Rundfunkrat.

20 Jahre "Rote Rosen": ARD-Serie feiert Jubiläum mit Fan-Events Die Entscheidung fällt in ein besonderes Jahr für die Serie: "Rote Rosen" feiert 2026 ihr 20-jähriges Bestehen und plant aus diesem Anlass mehrere Aktionen für Fans in Lüneburg. Seit dem 5. Juni betreibt die Produktion erstmals einen Pop-up-Store in der Lüneburger Innenstadt, in dem Requisiten, Kostüme und Merchandise erworben werden können. Ein weiteres Jubiläums-Highlight folgt am 30. August mit einem Stadtlauf, dessen Strecken durch die historische Innenstadt und an bekannten Drehorten der Serie vorbeiführen. Jan Diepers, Produzent der Studio Hamburg Serienwerft, sieht die Verlängerung als Bestätigung einer inhaltlichen Neuausrichtung. Mit der aktuellen 24. Staffel habe man sowohl inhaltlich als auch produktionell wichtige Weiterentwicklungen angestoßen, um die Serie modern, relevant und emotional zu halten, erklärte Diepers gegenüber dem Branchendienst "DWDL". Vorausgegangen war eine rund fünfmonatige Produktionspause Anfang 2025, in der das Lüneburger Studio grundlegend umgebaut wurde. Das gesamte Studio sei dabei "nahezu entkernt" worden, so Diepers. Der Außendreh-Anteil stieg dabei von rund zehn auf über 40 Prozent pro Folge.