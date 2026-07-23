Emotionale Serienmomente Diese "Rote Rosen"-Abschiede stimmen Fans noch heute traurig Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Bye Bye "Rote Rosen": Lara-Isabelle Rentinck (l.), Mehmet Daloglu (M.) und Lea Marlen Woitack (r.) haben die Serie bereits verlassen. Bild: IMAGO / Panthermedia, IMAGO / Future Image, picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres

Über die Jahre hinweg trennte sich die "Rote Rosen"-Produktion von zahlreichen beliebten Figuren. Manche Ausstiege kamen überraschend, andere waren Teil des Serienkonzepts. Wir blicken auf die bewegendsten Abgänge der vergangenen Jahre zurück.

Der große Umbruch 2024 Die ARD-Telenovela setzt seit ihrem Start im Jahr 2006 auf ein besonderes Konzept: Mit jeder Staffel rücken neue Hauptfiguren und neue Geschichten in den Mittelpunkt. Trotzdem sorgte das Jahr 2024 bei vielen Fans für besonders viel Gesprächsstoff. Gleich mehrere bekannte Gesichter schieden innerhalb kürzester Zeit aus der Serie aus und hinterließen spürbare Lücken im Ensemble. "Eine Daily Novela lebt von ihren Geschichten und braucht immer wieder neue Handlungsstränge. Da ist es der Lauf der Dinge, dass manche Charaktere in ihren Geschichten erst einmal auserzählt sind und sich verabschieden", erklärt ARD-Sprecherin Daniela Behn 2024 gegenüber "Bild". Für viele Zuschauer:innen fühlte es sich dennoch wie das Ende einer Ära an. Besonders schmerzhaft für viele Fans: Mit Amelie Fährmann, Ben Berger, Tina Berger-Richter und Dr. Hendrik Althaus verabschiedeten sich innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere beliebte Figuren aus Lüneburg.

Lara-Isabelle Rentinck: Abschied nach sechs Jahren Lara-Isabelle Rentinck verkörperte sechs Jahre lang die ehrgeizige und oft unberechenbare Amelie Fährmann. Mit ihren Intrigen, überraschenden Wendungen und emotionalen Geschichten gehörte die Figur über Jahre hinweg zu den prägenden Charakteren der Serie. Auch für die Schauspielerin selbst war das Ende ihrer Zeit bei "Rote Rosen" emotional. In einem ausführlichen Instagram-Statement blickte sie auf ihre gemeinsame Reise mit Amelie zurück und beschrieb die vergangenen Jahre als außergewöhnliche Erfahrung: "Diese Geschichte endet - eine andere geht weiter, meine." In der Serie verabschiedete sich Amelie schließlich mit gepackten Koffern aus Lüneburg. Als sie in ein Taxi steigt und die Stadt hinter sich lässt, endet für viele Fans ein besonderes Kapitel.

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Hakim-Michael Meziani und Katja Frenzel Noch größer war der Schock für viele "Rote Rosen"-Fans, als bekannt wurde, dass Ben Berger und Tina Berger-Richter die Serie verlassen würden. Hakim-Michael Meziani hatte die Rolle als Ben Berger mehr als 13 Jahre lang gespielt und war in über 1.000 Folgen in der ARD zu sehen. Mit seiner warmherzigen und bodenständigen Art entwickelte sich Ben zu einer der beliebtesten Figuren der gesamten Serie. Selbst der Schauspieler bezeichnete die Rolle später im "Bild"-Interview als einen "Sechser im Lotto". Heute konzentriert er sich vor allem auf seine eigene Rummarke und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn auf Mallorca. Gemeinsam mit ihm verabschiedete sich auch Katja Frenzel als Tina Berger-Richter, die heute als Glücks-Coach tätig ist. Seit 2016 gehörte sie zum Ensemble und war über Jahre eng mit Bens Geschichte verbunden. Besonders offen sprach Frenzel darüber, wie schwer ihr das Serien-Aus gefallen sei. Gegenüber der "LZ" erklärte sie sogar:

"Es war nicht meine Entscheidung, ich hätte noch ewig weitermachen können. Katja Frenzel

Jerry Kwarteng: Der Serientod von Dr. Hendrik Althaus Während einige Figuren Lüneburg freiwillig verlassen, nahm die Geschichte von Dr. Hendrik Althaus ein deutlich dramatischeres Ende. Vier Jahre lang gehörte Jerry Kwarteng als Arzt zum festen Ensemble von "Rote Rosen". Ende 2024 mussten die Zuschauer:innen jedoch miterleben, wie seine Figur völlig unerwartet stirbt. Beim Spaziergang bricht Hendrik plötzlich zusammen, jede Hilfe kommt zu spät. Der Serientod von Dr. Hendrik Althaus sorgte bei vielen Fans für große Bestürzung. Auch Kwarteng selbst gab später zu, dass der Abschied ihn belastet habe. Gleichzeitig zeigte er aber Verständnis für die Entscheidung der Autor:innen. "War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen", schrieb er auf Instagram.

Jerry Kwarteng als Dr. Hendrik Althaus in einer seiner letzten "Rote Rosen"-Folgen. Bild: NDR

Ideal Kanal schließt ein Comeback nicht aus Obwohl sie vergleichsweise kurz Teil der Serie war, hinterließ auch Dilay Kilic einen bleibenden Eindruck. Für Schauspielerin Ideal Kanal war die Figur der engagierten Polizistin die erste große Fernsehrolle. Zwischen 2023 und 2024 stand sie für rund 220 Folgen vor der Kamera und gewann in dieser Zeit viele Fans. Umso größer war die Enttäuschung über ihr Ausscheiden. In einem Interview mit der "LZ" zeigte sie sich offen für eine mögliche Rückkehr und erklärte, dass die Zeit bei "Rote Rosen" für sie etwas ganz Besonderes gewesen sei: "Sollte sich noch einmal eine interessante Geschichte für Dilay ergeben, würde ich mir das sehr gern anschauen."

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Mehmet Daloglu: Für Elyas Kilic ging es nach Mexiko Auch Dilays Cousin Elyas Kilic verabschiedete sich Anfang des Jahres von den Zuschauer:innen. Gespielt wurde die Figur von Mehmet Daloglu, der seit Ende 2023 zum Ensemble gehörte. Sein Abschied verlief allerdings deutlich hoffnungsvoller als viele andere Ausstiege. Gemeinsam mit seiner Freundin Bella entschied sich Elyas für einen Neuanfang in Mexiko. Statt eines dramatischen Endes wartet auf die Figur ein neues Kapitel fernab von Lüneburg.

Mehmet Daloglu spielte Elyas Kilic. Bild: ARD/Thorsten Jander

Claus-Dieter Clausnitzer: Abschied einer echten Kultfigur Fast 13 Jahre lang spielte Claus-Dieter Clausnitzer den eigenwilligen, aber liebenswerten Charakter Hannes. Ob in seiner Werkstatt, im Schrebergarten oder auf seinen zahlreichen Reisen rund um die Welt - er gehörte zu den Figuren, die den Charme der Serie über viele Jahre entscheidend mitprägten. Als sein Abschied bekannt wurde, reagierten Fans enttäuscht. Schließlich verlor die Serie damit eine Figur, die über mehr als ein Jahrzehnt zum festen Inventar von Lüneburg gehört.

2025 lief die letzte "Rote Rosen"-Folge mit Claus Dieter Clausnitzer (l.) als Hannes Lüder. Bild: NDR

Diana Staehly und Lea Marlen Woitack Anders als viele andere Serienfiguren sind die sogenannten Hauptrosen von Anfang an meist nur für eine begrenzte Zeit vorgesehen. Trotzdem fällt der Abschied oft schwer. 2024 verabschiedeten sich Diana Staehly als Jördis Kilic und Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger aus den Hauptrollen der Serie. Für Staehly war ein Leben nach "Rote Rosen" erst noch unvorstellbar, wie sie der "Berliner Morgenpost" erzählte: "Danach werde ich in ein Loch fallen, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll." Heute ist Diana Staehly in einer neuen Hauptrolle in der SAT.1-Serie "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen.

Diana Staehly (r.) mit ihrer Schauspielkollegin Birthe Wolter (l.) am "Rote Rosen"-Set. Bild: ARD / Stefanie Jockschat

Anschließend übernahmen Lea Marlen Woitack als Svenja Jablonski und Vivian Frey als Arthur Kaiser die Hauptrollen. Doch auch von Lea mussten sich die Fans inzwischen wieder verabschieden. Der Grund war eine Konzert-Tournee. Im exklusiven Joyn-Interview verriet die Schauspielerin: "Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich noch mal in den Toren Lüneburgs vorbeischauen dürfte."