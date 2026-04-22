Dramatischer Zwischenfall Explosive ARD-Vorschau: Schüsse bei "Rote Rosen" - Diese Hauptfigur erleidet Verletzungen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Simon (Thore Lüthje, r.) und Valerie (Maike Johanna Reuter, l.) sind nach einem Unfall bei der Wolfsjagd in einer neuen Folge von "Rote Rosen" geschockt. Bild: NDR

In der Telenovela "Rote Rosen" kommt es in einer der kommenden Folgen zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine der Hauptfiguren wird durch einen Schuss verletzt. Was bisher darüber bekannt ist.

"Rote Rosen" montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Blutiger Zwischenfall bei "Rote Rosen" Bei "Rote Rosen" gibt es in Kürze einen gefährlichen Vorfall, der tödlich hätte enden können. Versehentlich wird durch einen Schuss eine der Hauptfiguren der ARD-Telenovela verletzt. Wer dahintersteckt, ahnt auch der Angeschossene zunächst nicht. Wie kommt es zu dem dramatischen Vorfall? Valerie (Maike Johanna Reuter) begleitet Simon (Thore Lüthje) in Folge 4331, die am 29. April um 14:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird und im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn zu sehen ist, zu einer Wolfsjagd.

"Rote Rosen": Wolfsjagd endet mit folgenschwerem Unfall Aus spielerischen Neckereien wird knisternde Zuneigung zwischen den beiden, heißt es in der Vorschau zu der Folge. Als Valerie am kommenden Morgen erschrocken aufwacht, schläft Simon neben ihr und draußen heult ein Wolf. Dann trifft sie eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Wie weitreichend diese sind, erfahren die Zuschauer:innen in Folge 4332 - zu sehen am 30. April (um 14:10 Uhr im Ersten und kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn). Valerie hat nicht auf einen Wolf geschossen. Stattdessen trifft sie Jonas (Patrick Schlegel) mit einem Streifschuss. Während Simon schockiert mit seinem Gewissen kämpft, überredet Valerie ihn, zu schweigen. Dann aber erfährt Valerie, dass Jonas Anzeige gegen den oder die Schützin erstatten will.

Valerie will verletzten Jonas von Anzeige abbringen Details dazu gibt es in Folge 4333, die wegen des Mai-Feiertags erst am 4. Mai (um 14:10 Uhr im Ersten und kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn) läuft. Valerie bemüht sich, Jonas von einer Anzeige abzubringen: Unterdessen kämpft Simon weiter mit seinem Gewissen. Er will die Schuld auf sich nehmen. Die in Lüneburg spielenden Telenovela läuft aktuell bereits in der 24. Staffel - immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten und im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn.