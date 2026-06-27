Herzenssache Nach vier Hochzeiten: Weshalb Hardy Krüger Jr. immer noch an die große Liebe glaubt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen Hardy Krüger jr. und Alice Krüger sagen viermal "Ja" Videoclip • 07:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vier Hochzeiten mit derselben Frau und jede Menge Lebenserfahrung. Hardy Krüger Jr. und seine Ehefrau Alice zeigen, dass Liebe immer wieder eine neue Chance verdient. Warum sie sich ihren großen Hochzeitstraum erneut erfüllt haben, erzählen sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" jetzt ganz offen.

Weiße Stühle unter freiem Himmel, mediterranes Flair, die engsten Freunde und Familie an einem langen Tisch - genau so soll die perfekte Hochzeit für Hardy Krüger Jr. aussehen. Weil dieser Traum bei ihrer ersten Trauung nie ganz Wirklichkeit wurde, beschlossen er und seine Frau kurzerhand, einfach noch einmal zu heiraten. Der "Rote Rosen"-Schauspieler erinnert sich sogar schmunzelnd daran, dass bei einer Hochzeit fast etwas schiefging:

Ich wäre fast bei meiner eigenen Hochzeit nicht erschienen. Hardy Krüger Jr.

Insgesamt gehören sieben Kinder zur Patchwork-Familie. Dass dabei nicht immer alles reibungslos läuft, verschweigt das Paar nicht. Seine Frau Alice erzählt:

Zusammen funktioniert man immer nur so gut, wie man sich auch Mühe gibt. Das klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Alice Krüger

Warum sie sich immer wieder das Jawort geben Für den 58-Jährigen ist jede Hochzeit ein neues Versprechen füreinander. Perfektion steht dabei längst nicht im Mittelpunkt - sondern gemeinsame Erinnerungen. "Wir haben gesagt, es müsste sich für uns dann einfach mal perfekt anfühlen. Da haben wir gedacht: 'Komm, wir heiraten einfach noch mal und jetzt machen wir es aber ganz anders.'" Alice ergänzt lachend einen Grund:

Wir hatten auch gar kein Hochzeitsbild von der ersten Hochzeit. Alice Krüger

Deshalb hat Hardy seiner Frau ein ganz besonderes Versprechen gegeben:

Alice, ich werde dich so oft heiraten, bis wir genau diese Hochzeit haben, die wir uns eigentlich so sehr wünschen. Hardy Krüger Jr.

Er ergänzt gegenüber der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin: "Nämlich ganz entspannt und einfach wir beide mit den engsten Leuten, irgendwo, was Schönes, mediterraner Style."

Hardy Krüger Jr.: Trotz Rückschlägen den Glauben an die Ehe nie verloren Beide bringen Erfahrungen aus früheren Beziehungen mit. Trotzdem haben sie den Glauben an die Ehe nie verloren. Hardys Frau Alice erklärt, dass sie in ihren früheren Beziehungen immer überzeugt gewesen sei, alles versucht zu haben. Sie ist bereits drei Ehen vor Hary Krüger Jr. eingegangen, er zwei vor der gemeinsamen Bindung. Wenn eine Partnerschaft nicht mehr funktioniere, sei eine Trennung laut ihr der bessere Weg. Glückliche Eltern seien am Ende wichtiger, als nur aus finanziellen Gründen oder wegen der Kinder an einer unglücklichen Beziehung festzuhalten. Auch Hardy Krüger Jr. ist überzeugt, dass eine Beziehung gepflegt werden müsse. Für ihn seien es vor allem die kleinen Gesten und gemeinsame Momente, die eine Partnerschaft lebendig halten. Romantik koste nichts, sagt er sinngemäß - wichtiger sei es, neugierig aufeinander zu bleiben, sich immer wieder zu überraschen und den anderen niemals als selbstverständlich anzusehen.

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