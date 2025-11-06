Aufregender Start "Rote Rosen": Zwei Frauen rücken in den Mittelpunkt - "doppelt so viel Liebe" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von spot on news V. l.: Richard Kaiser (Florian Odendahl), Lou Mahler (Eva-Maria Grein von Friedl), Daniel Mahler (Daniel Fritz), Jonas Schlüter (Patrick Schlegel) und Jess Böttcher (Juana Nagel) in Staffel 24 von "Rote Rosen". Bild: ARD/Studio Hamburg Serienwerft/Stefanie Jockschat

Seit 4. November läuft bei "Rote Rosen" die neue Staffel: Erstmals mit zwei Frauen im Zentrum der ARD-Telenovela. Lou und Jess verbindet eine schicksalhafte Verwechslung - die eine wollte mit ihrem Mann schwanger werden, die andere wird es durch einen ärztlichen Fehler.

Die Lüneburger Heide wird ab November zum Schauplatz emotionaler Höhen und Tiefen: große Gefühle, unerwartete Wendungen und Schicksale, die unweigerlich aufeinanderprallen. Mit dem Start der 24. Staffel von "Rote Rosen" rückt die ARD-Telenovela erstmals nicht eine, sondern gleich zwei Hauptfiguren in den Mittelpunkt.

Wenn aus einem Versehen Schicksal wird Lou Mahler (Eva-Maria Grein von Friedl) ist 43, Mutter zweier Söhne und glücklich verheiratet mit Architekt Daniel (Daniel Fritz). Die Familie kehrt aus den USA nach Lüneburg zurück und zirht auf das Gut ihrer Mutter Victoria (Caroline Schreiber). Jetzt träumt Lou von einer Tochter, einem letzten Kind. Doch dann die Diagnose: Daniel ist nach seiner Krebserkrankung unfruchtbar. Eine künstliche Befruchtung ist ihre letzte Chance. Jess Böttcher (Juana Nagel) dagegen ist erst 27 und hatte ganz andere Pläne. Die Träumerin aus dem bodenständigen Böttcher-Clan arbeitete im Archiv des Landesmuseums, lebte mit ihrem Freund zusammen und wartete nur noch auf den perfekten Heiratsantrag. Stattdessen kommt die Trennung. Plötzlich steht Jess vor dem Nichts - und wagt den Neuanfang mit einem eigenen Buchladen. Dann passiert das Unfassbare: In der Arztpraxis läuft etwas schief. Nicht Lou wird schwanger, sondern Jess - mit Daniels Kind. Ein ärztlicher Fehler, der nun zwei Frauen verbindet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine kämpft um den Erhalt ihrer Ehe, die andere muss lernen, ihre Lebenspläne loszulassen und einem ungeplanten Glück eine Chance zu geben.

Neue Gesichter Tatsächlich markiert die neue Staffel einen mutigen Schritt. Die Serie öffnet sich damit auch für ein jüngeres Publikum, ohne ihre treue Fan-Gemeinde zu vergessen. Die bayerische Schauspielerin Eva-Maria Grein von Friedl (45), die Lou verkörpert, beschreibt ihre Figur als "willensstark, liebevoll und verlässlich". Ihre Kollegin Juana Nagel (geboren 1996) bringt als Jess eine ganz andere Energie mit. "Mein Leben ist laut, bunt, spontan und chaotisch", erzählt die Wahlberlinerin, die ursprünglich vom Bodensee stammt. Jess brauche viel Bewegung und viele Menschen um sich herum. Diese Gegensätze zwischen den beiden Hauptfiguren dürften für ordentlich Reibung sorgen. Mittendrin: Daniel, gespielt von dem Hamburger Daniel Fritz (40). Der Schauspieler sagt über seine Profession: "Ich habe noch nie einen Drehtag als Arbeit empfunden - Schauspiel ist für mich ein Raum voller Möglichkeiten, für den ich dankbar bin." Seine Figur muss sich nun zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Ehefrau und werdender Mutter seines Kindes entscheiden.