Annika und Frederick Lau trafen sich bei einem Dreh das erste Mal - und verliebten sich direkt. Wie aus der Fake-Liebesszene echte Liebe wurde und das Promipaar heute als Familie in Berlin lebt.

Ein Kuss vor der Kamera als Wendepunkt: So wurden Annika und Frederick Lau ein Liebespaar

Eigentlich sollte es nur ein Musikvideo-Dreh werden - doch daraus wurde der Beginn einer Liebesgeschichte. 2013 ist Annika Kipp schon seit vielen Jahren als Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" tätig, unter anderem mit Karen Heinrichs und Marlene Lufen.

Die gebürtige Münchnerin ist es also gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Doch dieses Mal ist alles etwas anders: Sie tritt als Schauspielerin auf - in einem Musikvideo des Rappers B-Tight. Die damals 34-Jährige soll im Clip zu "Die Zeit heilt nichts" einen fremden Mann küssen. Den hat sie bis dahin nur in Filmen gesehen.

Frederick Lau gehört zu diesem Zeitpunkt bereits zu den bekannten Gesichtern der deutschen Film- und Serienlandschaft. 2008 wird er mit dem Deutschen Filmpreis für "Die Welle" ausgezeichnet, 2011 folgt der Grimme-Preis für "Neue Vahr Süd". Auch Musikvideos kennt er bereits aus früheren Projekten - unter anderem für Oliver Pocher und Maxim.

Für das B-Tight-Video sollen die Moderatorin und der damals 23-Jährige ein Liebespaar mimen. Sie liegen zusammen im Bett, sitzen bei einem romantischen Candle-Light-Dinner zusammen, gehen im Schnee spazieren - und küssen sich leidenschaftlich.

Vor allem davor hatte die Moderatorin Respekt. Schließlich hatte sie den Mann vorher nie getroffen. "Für mich war das Knutschen vor der Kamera damals ein Riesen-Ding", sagte sie später der "Bild"-Zeitung. Sie dachte, dass ihr Drehpartner das alles ganz locker nehmen würde, weil er in Filmen dauernd Frauen küssen muss.

Doch auch für ihn sind die Szenen etwas ganz Besonderes. Beim Filmkuss springt ein Funke über, wie die Moderatorin später erzählte: