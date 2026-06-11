Ehemalige "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin
Annika und Frederick Lau: Beim Dreh waren sie ein Liebespaar, heute sind sie verheiratet
Aktualisiert:von Claudia Frickel
Annika und Frederick Lau trafen sich bei einem Dreh das erste Mal - und verliebten sich direkt. Wie aus der Fake-Liebesszene echte Liebe wurde und das Promipaar heute als Familie in Berlin lebt.
Ein Kuss vor der Kamera als Wendepunkt: So wurden Annika und Frederick Lau ein Liebespaar
Eigentlich sollte es nur ein Musikvideo-Dreh werden - doch daraus wurde der Beginn einer Liebesgeschichte. 2013 ist Annika Kipp schon seit vielen Jahren als Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" tätig, unter anderem mit Karen Heinrichs und Marlene Lufen.
Die gebürtige Münchnerin ist es also gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Doch dieses Mal ist alles etwas anders: Sie tritt als Schauspielerin auf - in einem Musikvideo des Rappers B-Tight. Die damals 34-Jährige soll im Clip zu "Die Zeit heilt nichts" einen fremden Mann küssen. Den hat sie bis dahin nur in Filmen gesehen.
Frederick Lau gehört zu diesem Zeitpunkt bereits zu den bekannten Gesichtern der deutschen Film- und Serienlandschaft. 2008 wird er mit dem Deutschen Filmpreis für "Die Welle" ausgezeichnet, 2011 folgt der Grimme-Preis für "Neue Vahr Süd". Auch Musikvideos kennt er bereits aus früheren Projekten - unter anderem für Oliver Pocher und Maxim.
Für das B-Tight-Video sollen die Moderatorin und der damals 23-Jährige ein Liebespaar mimen. Sie liegen zusammen im Bett, sitzen bei einem romantischen Candle-Light-Dinner zusammen, gehen im Schnee spazieren - und küssen sich leidenschaftlich.
Vor allem davor hatte die Moderatorin Respekt. Schließlich hatte sie den Mann vorher nie getroffen. "Für mich war das Knutschen vor der Kamera damals ein Riesen-Ding", sagte sie später der "Bild"-Zeitung. Sie dachte, dass ihr Drehpartner das alles ganz locker nehmen würde, weil er in Filmen dauernd Frauen küssen muss.
Doch auch für ihn sind die Szenen etwas ganz Besonderes. Beim Filmkuss springt ein Funke über, wie die Moderatorin später erzählte:
Uns hat es beide beim ersten Kuss umgehauen. Und so haben wir einfach nie wieder damit aufgehört.
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Aus dem Videodreh wurde mehr - eine Familie
Seit 2013 sind Annika und Frederick Lau ein Paar. 2015 traten sie vor den Traualtar - allerdings ziemlich spontan. "Die haben gesagt, es gibt erst in ein paar Monaten einen Termin oder morgen", sagte Frederick Lau gegenüber T-Online. Gesagt, getan: Am nächsten Tag heirateten sie auf dem Standesamt.
Die Moderatorin und der Schauspieler haben inzwischen drei Kinder. Tochter Liselotta kam 2014 zur Welt, die Söhne Baz und Bruno folgten 2016 bzw. 2019. Die fünfköpfige Familie lebt in Berlin. Auf Instagram teilt das Ehepaar immer mal wieder gemeinsame Bilder - und wirkt verliebt wie am ersten Tag. Ihr Privatleben halten sie ansonsten aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
2026 standen Annika Lau und ihr Frederick übrigens noch einmal zusammen vor der Kamera - dieses Mal für einen Melitta-Werbespot. Sie spielen darin erneut ein Paar, allerdings dieses Mal eher augenzwinkernd: Er mimt einen Möchtegern-Barista, sie die Kaffeetrinkerin, die seine Show durchschaut.
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Annika Lau und Frederick Lau: Daher kennst du die beiden
Annika Lau moderierte das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mehrere Jahre lang: Nachdem sie Anfang 2006 anfing, wurde sie schnell zu einem der bekanntesten Gesichter der Morgensendung. Bis 2008 gehörte sie zum festen Moderationsteam. Später kehrte sie immer wieder als Vertretung auf die Frühstücksfernsehen-Couch zurück – zuletzt 2022, als Alina Merkau im Mutterschutz war.
Die 1979 geborene Moderatorin war zuvor als Radiomoderatorin bei Antenne Bayern zu hören. Bei SAT.1 führte sie durch mehrere weitere Sendungen, unter anderem das "SAT.1-Magazin". 2017 vertrat sie Enie van de Meiklokjes bei "Das große Backen", als diese wegen der Geburt ihrer Zwillinge pausierte. Zwischen 2022 und 2026 moderierte Annika Lau die Boulevardsendung "Gala" bei RTL.
Frederick Lau kam 1989 in Berlin zur Welt. Schon früh hatte er erste Schauspielrollen und gehört heute zu den bekanntesten deutschen Schauspielern seiner Generation. Gesehen hast du ihn vielleicht in Serien wie "4 Blocks" oder "Testo" mit Kida Kohdr Ramadan. Auch in Filmen wie "Victoria", "Tschick", "Das perfekte Geheimnis" und "Stromberg - Der Film" spielte er mit.
Frederick Lau zu Gast im "SAT.1 Frühstücksfernsehen"
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr
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